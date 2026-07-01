Desde cocinar en merenderos a repartir comida: las nuevas multas para los infractores

Multas que serán sanciones comunitarias. Rosario tiene más de 478 comedores comunitarios y merenderos. Allí podrán pagar con tiempo los infractores que la Justicia de Faltas lo determine.

Quienes infrinjan las normas de tránsito, alteren la convivencia con transgresiones o cometan otras infracciones, podrán ser pasibles de una sanción no pecuniaria si un juez municipal de Faltas lo dispone. Así lo establece el Código de Convivencia y la actual gestión del director de Seguridad Vial, Gustavo Adda, lo ubicó como política de gestión. En este marco, el Movimiento Solidario Rosario (MSR) y el municipio firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de incorporar a la organización social al esquema de cumplimiento de multas no económicas, permitiendo que personas que hayan cometido infracciones puedan retribuir a la comunidad mediante tareas solidarias.

Así, quienes acepten este régimen deberán atender la logística de comedores y merenderos, participar de los operativos nocturnos de reparto de viandas a personas en situación de calle o convertirse en ayudantes de cocina. "Hay mucho por hacer, y todos serán bienvenidos", adelantó Richard Camarasa titular del MSR.

El acuerdo, suscripto entre el Ejecutivo y la organización solidaria rosarina, establece un marco de trabajo conjunto para desarrollar acciones comunitarias vinculadas a la prestación de servicios por parte de personas alcanzadas por sanciones determinadas por los juzgados municipales de faltas.

A trabajar por el prójimo

Entre las tareas previstas _siempre y cuando el juez así lo determine_ se encuentran acciones de logística, traslado de mercaderías, colaboración en cocina, empaque de alimentos, carga y descarga de insumos, y otras actividades comunitarias orientadas a fortalecer la asistencia en comedores y espacios sociales. Además los infractores podrán participar de las recorridas nocturnas entregando viandas a personas en situación de calle, ser ayudantes de cocina y hasta revolver la olla en algún fuego de un centro social.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Firmamos el convenio de colaboración con Movimiento Solidario Rosario para que la ONG se incorpore a nuestro esquema de sanciones no pecuniarias. En este caso, una entidad solidaria que tiene mucho trabajo y que sumará distintas acciones que vamos a ir implementando en el transcurso del cumplimiento de este convenio”, expresó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale.

A su turno, Adda remarcó el valor reparador de esta modalidad. “Lo que se busca es retribuir a la comunidad lo que se le ha potencialmente quitado”, sostuvo.

También se señaló que el juez _en casos de gravedad_, además de la multa económica o en cuestiones complejas, tiene más herramientas para mandar al infractor a hacer una tarea para la comunidad. Esto lo puede ordenar el juez.

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Mucho por hacer

"Son todos bienvenidos, hay mucho por hacer", abrió sus brazos el coordinador general del MSR. Camarasa, valoró el alcance social del acuerdo y el impacto que puede generar en la construcción de ciudadanía. "Siempre suma y viene bien dar una mano, en este caso es un aporte más a las múltiples tares sociales que nuestro movimiento lleva adelante", destacó para indicar que las tareas comunitarias se irán realizando dependiendo la gravedad de la infracción. "Serán las horas a cumplir en acciones que signifiquen un aporte social a la comunidad", subrayó.

De la firma del convenio participaron también la subsecretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario, Juliana Conti y el administrador general del Tribunal de Faltas de Rosario, Gastón Laville. Conti indicó que "el convenio está vigente para cuando los jueces puedan optar por este tipo de sanción comunitaria. Les informamos cuales son las actividades del MSR", remarcó la asesora letrada. También Laville señaló que "en un principio las faltas que por cuestiones económicas a pedido del infractor y con ciertos requisitos a evaluar por el juez podrían incluirse en esta posibilidad. El infractor lo puede pedir y el juez evaluará habilitar la posibilidad".

Los ex combatientes de Malvinas comenzaron este martes con su campaña solidaria de entregar raciones alimentarias a quienes más lo necesitan. Foto archivo Francisco Guillén

La descripción de cada infracción habilita esta opción y luego, en razón de tareas educativas o talleres, se podrá juzgar como una sanción accesoria.

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Generar conciencia

“Este convenio representa un paso muy importante porque pone en valor algo que para nosotros es esencial: la solidaridad como herramienta de transformación social. Creemos que una ciudad mejor se construye con compromiso, responsabilidad y participación ciudadana. Que más personas puedan involucrarse en acciones comunitarias no solo fortalece el trabajo cotidiano de nuestras organizaciones, sino que también ayuda a generar conciencia sobre la importancia de aportar al bien común y construir una Rosario más humana, solidaria e integrada”, afirmó Camarasa.

El nuevo Código vigente desde 2022 incluye la opción de sancionar al infractor con la reparación o remediación de los hechos, con tareas o acciones ejemplificadoras que generen conciencia ciudadana. Para resumir el concepto, Adda había mencionado: "El órgano más sensible de muchos individuos es el bolsillo, pero el bien más preciado es el tiempo. Y en vez de pagar con dinero, el infractor resarcirá con acciones en forma proporcional al daño ocasionado".