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La Corte Suprema inauguró el nuevo edificio: "Cumplimos con la palabra"

El anexo del Palacio de Justicia en Santa Fe cortó cintas. El presidente del máximo tribunal dijo: “Llegar hasta aquí no ha sido fácil"

30 de junio 2026 · 13:39hs
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Rafael Gutiérrez

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema, en la inauguración del nuevo edificio.
El nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

El nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

La Corte Suprema de Santa Fe inauguró este martes el flamante edificio denominado “Anexo Palacio de Justicia”, en la capital provincial.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil, el camino fue arduo, muy prolongado, lleno de vicisitudes. Los que estamos aquí sabemos que empresas como la que hoy ponemos en funcionamiento demandan esfuerzo, pero sobre todo templanza y seguridad contra cualquier debilidad las políticas de gobierno”, dijo el presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez.

"De ese modo, y no obstante las recurrentes adversidades macroeconómicas y los desafíos coyunturales, se logró completar un desafío como este”, apuntó el magistrado.

“Con la experiencia de mis años de servicio les puedo asegurar que haber materializado este logro es solo posible gracias a la sinergia con todos los sectores comprometidos”, dijo Gutiérrez.

Y agregó: “Cumplimos con la palabra empeñada de dotar a nuestra querida Santa Fe con una infraestructura a la altura de su historia y futuro”.

En el máximo tribunal dijeron que el nuevo edificio estará orientado a mejorar la prestación del servicio judicial mediante espacios de atención ciudadana más adecuados y de mayor calidad.

"Representa un avance significativo en infraestructura y servicios para la comunidad, que viene a saldar una deuda histórica como ampliación del Palacio Casa de Justicia", sostuvo en un comunicado.

El corte de cintas tuvo la presencia del presidente de la Corte santafesina y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza, además de la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.

Disputa con la Corte Suprema

En el marco de la inauguración del anexo, se generó tensión por el espacio reservado para la Fiscalía y la Defensoría. En un pronunciamiento, la Corte puso a disposición un piso del edificio nuevo, el sexto, y ofreció otra vez el edificio actual de tribunales y juzgados laboral en calle San Martín, en la capital provincial.

El Ministerio Público respondió que de esa forma no cumple con lo anunciado en 2021, cuando la Secretaría de Gobierno de la Corte asignó los espacios incluyéndolos, ni tampoco acata la Constitución reformada que establece que, en caso de haber modificaciones, deben tener su conformidad.

Un punto a destacar en esa discusión edilicia es la reciente independencia del MPA del Poder Judicial, algo que generó tensión durante la reforma constitucional. Aún resuena el concepto de "extrapoder".

El fondo de la cuestión es ese. El presidente de la Corte lo dejó en claro: “El MPA no pertenece más al Poder Judicial desde que se reformó la Constitución, es un extrapoder, y ese edificio es del Poder Judicial".

En ese marco, no asistieron al acto las titulares de los ministerios públicos, Estrella Moreno Robinson y María Cecilia Vranicich, respectivamente.

Definición de Pullaro

A su turno, Pullaro aseguró que “tener un edificio de esta magnitud significa una decisión política interinstitucional de los diferentes poderes del Estado”.

“Dimos el ejemplo que por más diferencias y tensiones que tengamos, cuando trabajamos juntos somos invencibles e imparables”, manifestó.

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