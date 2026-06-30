El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: "No es mi rol hablar detalles del caso"

Desde Casa Rosada, el portavoz de Javier Milei defendió el rumbo económico del gobierno y confirmó reformas: "Estamos en un doble punto de inflexión"

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , encabezó este martes su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada y fijó la postura del gobierno sobre la economía, la relación con el PRO y la salida de Manuel Adorni, quien renunció el pasado fin de semana.

Al abrir la conferencia, Ravier defendió el rumbo económico de la administración de Javier Milei: " Estamos en un doble punto de inflexión en los efectos del programa económico . Primero respecto de la historia argentina y segundo respecto del programa de estabilización 2023-2027 y sus lógicos efectos positivos".

El vocero afirmó que la recuperación económica se sostiene sobre bases distintas a las de otros ciclos de crecimiento: "Si uno mira el proceso de expansión económica que está experimentando la Argentina, podría decir que ya en otros gobiernos también hemos tenido algún tipo de expansión, pero no es lo mismo porque ahora está basada en equilibrio macroeconómico".

En la misma línea, agregó: "Estamos volviendo al mundo; para eso hacemos los acuerdos internacionales y ordenamos la macroeconomía" .

Qué respondió sobre Manuel Adorni

Consultado por la situación del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Ravier evitó profundizar sobre el expediente judicial y remarcó que el tema ya no forma parte de la agenda del gobierno.

"Tomó la decisión personal de abandonar el gobierno en forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo, en tanto que ya no hace a la marcha del Gobierno".

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El funcionario insistió en que su responsabilidad en el cargo: "Mi tarea es informar sobre las cuestiones que competen al presidente Javier Milei y al futuro de la administración y de los argentinos, nada más y nada menos. En mi rol de vocero soy un representante del Ejecutivo y, por tanto, mi posición no es otra que la del gobierno".

Otro de los ejes de la conferencia fue la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. Ravier calificó al espacio que lidera Mauricio Macri: "El PRO es un aliado clave porque no tenemos la mayoría para aprobar reformas nosotros mismos. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía con esos cambios. El diálogo es muy bueno, pese a roces o declaraciones desafortunadas. Estamos trabajando muy bien juntos y se esperan más reformas estructurales".

Además, confirmó que el Ejecutivo avanzará con nuevas medidas para reducir el empleo público, aunque evitó brindar precisiones sobre los próximos anuncios.

Ravier también respondió a las consultas por las condiciones de trabajo de los periodistas acreditados en la Casa Rosada y señaló que el Gobierno analiza modificaciones al esquema vigente: "A la brevedad emitiremos una decisión al respecto. Las principales democracias del mundo tienen condiciones similares a las que se propusieron".

El vocero rechazó las críticas sobre un supuesto cierre del acceso a la información: "Se contestaron más de 2.000 preguntas de periodistas; no es verdad que el periodismo nunca en la historia se vio tan restringido".

También defendió la intención oficial de revisar la circulación de la prensa dentro de Balcarce 50: "Creemos que no es lo más normal ver al periodismo circular por la Casa de Gobierno de un país. Por ejemplo, en Washington tienen un edificio aparte. Circular por la Casa de Gobierno no es lo más habitual en el mundo".

La ayuda humanitaria de Argentina a Venezuela

Durante la conferencia, el vocero confirmó que la Argentina reforzará la asistencia humanitaria enviada a Venezuela tras los terremotos registrados la semana pasada.

Ravier informó que partirá un nuevo avión Hércules de la Fuerza Aérea con plantas potabilizadoras, generadores, carpas, equipos de comunicación y 38 efectivos especializados para ampliar las tareas de asistencia.

Además, confirmó detalles sobre los argentinos en la zona afectada: "Lamentamos informar que fallecieron seis argentinos, hay ocho solicitudes de rescate para encontrar a ciudadanos y una persona fue hospitalizada. Cancillería recibió 265 solicitudes para resolver situaciones en el país".

Según detalló, la misión humanitaria argentina continúa asistiendo a los afectados y a sus familiares en territorio venezolano.