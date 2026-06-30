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Condenado a 15 años de prisión por matar a un hombre a puñaladas en una canchita de Via Honda

Exequiel Moreyra fue sentenciado en un juicio por el homicidio de Rafael Zarza, hermano de un campeón de boxeo asesinado dos años antes en la misma calle

30 de junio 2026 · 19:14hs
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La zona de Cerrillos al 3800

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La zona de Cerrillos al 3800, donde mataron a Victoriano Zarza en una canchita de las cercanías.

Rafael Victoriano Zarza era hermano de Brian “La Cobra” Zarza, un ex campeón de boxeo categoría superliviano asesinado en 2021. Como él, sufrió un violento final dos años más tarde en la misma calle rosarina, cuando lo mataron de a puñaladas en el cuello en el barrio Vía Honda. Por el crimen fue juzgado un hombre de 33 años detenido poco después a quien el tribunal condenó este martes a 15 años de prisión.

Exequiel Moreyra, el acusado, fue sentenciado a esa pena por los jueces Rodrigo Santana, Juan Andrés Rodríguez y Facundo Becerra. Los jueces dieron a conocer su veredicto al mediodía, al término de un juicio oral realizado en el Centro de Justicia Penal. Consideraron al implicado autor de un homicidio simple y del intento de robo de cables del tendido público.

>> Leer más: La víctima fatal de Vía Honda era hermano de un boxeador asesinado a tiros

Esto último ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2022, cuando un operador de la central de monitoreo policial advirtió en pantalla que dos personas estaban sustrayendo cables en la zona de Nahuel Huapi y Mosconi, en barrio Acindar. La policía acudió al lugar y lo apresó. Se le formó esa causa y recuperó la libertad.

Un cruce en la canchita

El crimen fue un año después, el 2 de abril de 2023, a las 8 de la mañana. Victoriano Rafael Zarza, de 38 años, caminaba por la zona de Cerrillos al 3800 cuando un muchacho lo atacó con varias puñaladas le causaron una letal hemorragia. Media hora después, médicos del Hospital Clemente Álvarez constataron su muerte.

>> Leer más: Lo imputan por matar con un corte en el cuello al hermano de un boxeador

“Ese pibe lo cruzó, lo agarró por la espalda y lo hincó”, dijo un vecino a este diario el día del crimen frente a la canchita de calle Cerrillos donde ocurrió el ataque. Los conocidos de Zarza contaron entonces que la víctima tenía problemas con un tal “Negrito” al que apuntaban como presunto homicida. “Hace un tiempo se habían peleado”, contaron. Dos días después, en base a esos testimonios, Moreyra fue detenido por la policía en Avellaneda al 4300.

Cuádruple crimen

La de Rafael fue la segunda muerte en la familia Zarza en dos años. El 14 de marzo de 2021, Brian “La Cobra” Zarza fue baleado cuando estaba con un par de amigos en la puerta de un pasillo de Cerrillos al 3700. Lo acribillaron a balazos dos sicarios que llegaron en una moto y se enfrentaron con quienes acompañaban al ex boxeador. A metros del lugar había un búnker muy conocido en el barrio y se dedujo que el ataque iba en dirección a ese sitio.

En la misma balacera murieron Lucas Riveros Luján, de 24 años, y Esteban Benítez, de 34. Un vecino de 42 años ajeno a la reunión, Miguel Ángel Alcaraz, recibió varios disparos y murió unos días después.

>> Leer más: Ex campeón de box fue una de las víctimas de un triple homicidio con sello narco

Mi hermano Victoriano consumía, siempre lo hizo. Pero no andaba en nada extraño y trabajaba de albañil. Cuando mataron a Brian él se sintió muy mal, muy solo y empezó a consumir más. No sabemos qué pudo pasar ahora”, contó horas antes del velorio su hermana Tatiana, quien contó que tras el crimen de Brian se habían asociado a una mutual y eso les permitiría afrontar los costos del sepelio. “Menos mal, porque ahora al menos lo podemos velar y enterrar a Victoriano sin caer en deudas”, añadió.

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