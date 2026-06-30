WhatsApp: cómo crear un nombre de usuario sin compartir el número de teléfono

La aplicación comenzó a habilitar los nombres de usuario, una función que permite iniciar conversaciones sin revelar el número de celular

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp y ocultar el número de teléfono

WhatsApp comenzó a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de reservar un nombre de usuario para iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono. La herramienta busca ofrecer una capa adicional de privacidad y ya empezó a habilitarse de manera gradual a nivel mundial.

La novedad permitirá que una persona pueda ser contactada a través de un identificador único, similar al funcionamiento de otras redes sociales como Instagram o X, aunque sin modificar el funcionamiento habitual de la aplicación.

El proceso es sencillo y solo requiere contar con la versión más reciente de la aplicación.

Para configurar un nombre de usuario hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp .

. Ingresar en Ajustes .

. Seleccionar Cuenta .

. Entrar en Nombre de usuario .

. Elegir el identificador deseado, siempre que esté disponible.

Una vez reservado, ese nombre podrá utilizarse para que otras personas inicien una conversación sin necesidad de conocer el número de teléfono.

Si la opción todavía no aparece, puede deberse a que la aplicación no está actualizada o a que el despliegue de la función aún no llegó a esa cuenta.

>> Leer más: WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Cómo funcionan los nombres de usuario

WhatsApp aclaró que esta característica es completamente opcional. Quienes prefieran seguir utilizando su número telefónico como método principal de contacto podrán hacerlo sin cambios.

Los nombres de usuario podrán contener:

Letras del alfabeto latino.

Números.

Puntos (.).

Guiones bajos (_).

Cada nombre será único y, una vez reservado por un usuario, no podrá ser utilizado por otra persona.

Además, la aplicación ofrecerá sugerencias para quienes no encuentren un identificador disponible.

Más privacidad al iniciar una conversación

El principal objetivo de esta herramienta es proteger la privacidad de los usuarios.

Cuando una persona contacte a otra por primera vez utilizando el nombre de usuario, no verá su número de teléfono, siempre que la conversación se inicie mediante ese identificador.

La vicepresidenta de Producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex, explicó que la función busca ampliar el control que los usuarios tienen sobre su información personal, manteniendo el cifrado de extremo a extremo como base de la seguridad de la plataforma.

Protección contra perfiles falsos

WhatsApp también anunció medidas para evitar la suplantación de identidad.

Los nombres considerados de alto valor, como los de celebridades, funcionarios o instituciones reconocidas, fueron reservados por la compañía y no podrán ser registrados por cualquier usuario. Además, la plataforma incorporará una opción adicional de privacidad denominada clave de nombre de usuario, que exigirá conocer tanto el identificador como esa clave para poder iniciar una conversación.

La empresa también confirmó que será posible cambiar el nombre de usuario, aunque no detalló cuántas veces podrá hacerse, una decisión que busca dificultar prácticas de spam y estafas.

¿Hay que usar esta función?

No. WhatsApp remarcó que el uso de nombres de usuario es totalmente voluntario.

Quienes decidan no activarlo seguirán utilizando la aplicación exactamente como hasta ahora, compartiendo su número de teléfono para iniciar nuevas conversaciones.

La reserva ya comenzó a habilitarse de forma gradual en todo el mundo, por lo que algunos usuarios podrían tardar algunos días más en ver disponible la nueva herramienta.