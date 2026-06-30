La Capital | Información General | WhatsApp

WhatsApp: cómo crear un nombre de usuario sin compartir el número de teléfono

La aplicación comenzó a habilitar los nombres de usuario, una función que permite iniciar conversaciones sin revelar el número de celular

30 de junio 2026 · 09:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp y ocultar el número de teléfono

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp y ocultar el número de teléfono

WhatsApp comenzó a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de reservar un nombre de usuario para iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono. La herramienta busca ofrecer una capa adicional de privacidad y ya empezó a habilitarse de manera gradual a nivel mundial.

La novedad permitirá que una persona pueda ser contactada a través de un identificador único, similar al funcionamiento de otras redes sociales como Instagram o X, aunque sin modificar el funcionamiento habitual de la aplicación.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

El proceso es sencillo y solo requiere contar con la versión más reciente de la aplicación.

Para configurar un nombre de usuario hay que seguir estos pasos:

  • Abrir WhatsApp.
  • Ingresar en Ajustes.
  • Seleccionar Cuenta.
  • Entrar en Nombre de usuario.
  • Elegir el identificador deseado, siempre que esté disponible.

Una vez reservado, ese nombre podrá utilizarse para que otras personas inicien una conversación sin necesidad de conocer el número de teléfono.

Si la opción todavía no aparece, puede deberse a que la aplicación no está actualizada o a que el despliegue de la función aún no llegó a esa cuenta.

>> Leer más: WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Cómo funcionan los nombres de usuario

WhatsApp aclaró que esta característica es completamente opcional. Quienes prefieran seguir utilizando su número telefónico como método principal de contacto podrán hacerlo sin cambios.

Los nombres de usuario podrán contener:

  • Letras del alfabeto latino.
  • Números.
  • Puntos (.).
  • Guiones bajos (_).

Cada nombre será único y, una vez reservado por un usuario, no podrá ser utilizado por otra persona.

Además, la aplicación ofrecerá sugerencias para quienes no encuentren un identificador disponible.

Más privacidad al iniciar una conversación

El principal objetivo de esta herramienta es proteger la privacidad de los usuarios.

Cuando una persona contacte a otra por primera vez utilizando el nombre de usuario, no verá su número de teléfono, siempre que la conversación se inicie mediante ese identificador.

La vicepresidenta de Producto de WhatsApp, Alice Newton-Rex, explicó que la función busca ampliar el control que los usuarios tienen sobre su información personal, manteniendo el cifrado de extremo a extremo como base de la seguridad de la plataforma.

Protección contra perfiles falsos

WhatsApp también anunció medidas para evitar la suplantación de identidad.

Los nombres considerados de alto valor, como los de celebridades, funcionarios o instituciones reconocidas, fueron reservados por la compañía y no podrán ser registrados por cualquier usuario. Además, la plataforma incorporará una opción adicional de privacidad denominada clave de nombre de usuario, que exigirá conocer tanto el identificador como esa clave para poder iniciar una conversación.

La empresa también confirmó que será posible cambiar el nombre de usuario, aunque no detalló cuántas veces podrá hacerse, una decisión que busca dificultar prácticas de spam y estafas.

¿Hay que usar esta función?

No. WhatsApp remarcó que el uso de nombres de usuario es totalmente voluntario.

Quienes decidan no activarlo seguirán utilizando la aplicación exactamente como hasta ahora, compartiendo su número de teléfono para iniciar nuevas conversaciones.

La reserva ya comenzó a habilitarse de forma gradual en todo el mundo, por lo que algunos usuarios podrían tardar algunos días más en ver disponible la nueva herramienta.

Noticias relacionadas
La sopa de calabaza, la reina de todas las sopas, indiscutida.

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días

Nacho Levy publicó un comunicado tras las acusaciones de violencia psicológica y emocional

Nacho Levy habló tras el testimonio de Cecilia Ce: "Necesito pedirles perdón"

La madre y el padre de Casper OBrien permanecen detenidos sin derecho a fianza.

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato

venezuela sufrio mas de 600 replicas desde el doble terremoto del miercoles

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Lo último

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

Tras el asesinato del policía en Carcarañá, sancionan a Cremería y podrían desafiliarlo

Messi protagoniza un adelanto de Spider-Man junto a Tom Holland

Messi protagoniza un adelanto de "Spider-Man" junto a Tom Holland

La industria aceitera logra cerrar paritarias 2026 por la inflación proyectada

La industria aceitera logra cerrar paritarias 2026 por la inflación proyectada

Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

La víctima fue expresidente comunal y era hasta su fallecimiento el tesorero de su comuna. Decretaron 48 horas de duelo. Lo que se sabe del episodio
Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo
Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio
La ciudad

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores
Política

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: Nuestro amigo necesita ayuda
La Ciudad

Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: "Nuestro amigo necesita ayuda"

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

De la mano de un ex-Newells, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Ovación
A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial
Mundial 2026

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Policiales
Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Ciudad
Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio
La ciudad

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: Nuestro amigo necesita ayuda

Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: "Nuestro amigo necesita ayuda"

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias
Información General

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial
Política

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre
Economía

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril
Economía

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato
Información General

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico
Información General

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill
Ovación

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en "Kill Bill"

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú
El Mundo

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España
La ciudad

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe
Política

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe

Magistrados le responden al gobierno de Santa Fe por cuestionar a una jueza
Política

Magistrados le responden al gobierno de Santa Fe por cuestionar a una jueza