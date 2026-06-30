Reforma electoral: el oficialismo se prepara para ingresar sus proyectos a la Legislatura

Radicales y socialistas ultiman detalles de sus respectivas iniciativas de cara a un debate que marcará el pulso de la política provincial en las próximas semanas

Por lo pronto, hay coincidencias sobre la necesidad de ratificar la Paso y el sistema de boleta única de papel.

De cara al inminente debate de la reforma electoral en Santa Fe, se espera que dos actores de peso en el frente oficialista Unidos, el radicalismo y el socialismo, presenten este miércoles sus respectivos proyectos ante la Legislatura provincial .

A las puertas de una discusión que marcará el pulso de la política provincial en las próximas semanas, la coalición de gobierno apeló a la misma herramienta que utilizó en la Convención Constituyente de 2025: que cada partido que la integra formalice su propia iniciativa .

Al respecto, el peronismo había picado en punta: al proyecto reformista presentado meses atrás en el Senado se sumó, la semana pasada, la iniciativa firmada por los cinco diputados provinciales que responden al exgobernador Omar Perotti (incluido él), así como Miguel Rabbia (vinculado al senador nacional Marcelo Lewandowski) y Lucila De Ponti, del Movimiento Evita .

En ese sentido, el peronismo de Santa Fe oficializó un pedido a la Casa Gris de reglas claras y diálogo político frente al debate en puerta. El PJ impulsa la continuidad de las Paso y de la boleta única de papel para cada categoría de cargos en juego, sin posibilitar candidaturas simultáneas.

El debate que asoma en Santa Fe

Respecto de la futura discusión parlamentaria, por un lado se busca la creación de un Código Electoral que agrupe en una sola norma las leyes vigentes en la materia.

Asimismo, hay coincidencias sobre la necesidad de ratificar la Paso y el sistema de boleta única de papel.

Aunque el oficialismo impulsaría un cambio no menor: la cantidad de boletas a utilizar durante los comicios generales. Al respecto, se evalúa la posibilidad de unificar en una papeleta los cargos ejecutivos y legislativos de un mismo nivel. Un punto cuestionado en el justicialismo.

Paralelamente, la definición de nuevos pisos para cada instancia electoral es otro de los ítem a abordar durante el debate reformista.