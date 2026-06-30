Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026 El gobierno provincial confirmó el cronograma de pagos, que comenzará el primero de julio y se extenderá hasta el 7. Los salarios incluyen el último aumento acordado en paritarias 30 de junio 2026 · 09:52hs

El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

El gobierno de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a junio de 2026 para los trabajadores de la administración pública. Los sueldos comenzarán a acreditarse el miércoles primero de julio y el calendario finalizará el martes 7.

La liquidación incorpora el último tramo del acuerdo paritario del primer semestre, que lleva el incremento acumulado al 12,5%. El aumento se compone de subas del 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio.

Además, el gobierno mantuvo la garantía de un incremento mínimo de $170.000 y aplicó mejoras en los suplementos correspondientes a distintos sectores.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización salarial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al impacto de la inflación sobre los ingresos de los hogares.

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Jubilados y pensionados que perciban un haber de bolsillo de hasta $1.410.000 Jueves 2 de julio Trabajadores activos con haberes de bolsillo de hasta $1.410.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas de 1° y 2° Convenio Viernes 3 de julio Resto de los trabajadores activos con haberes superiores a $1.410.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas Lunes 6 de julio (Los fondos estarán acreditados en cuenta el sábado 4 de julio) Jubilados y pensionados con haberes de bolsillo superiores a $1.410.000 Martes 7 de julio Autoridades superiores del Poder Judicial

Ministerio Público de la Acusación (MPA)

Ministerio Público de la Defensa (MPD)

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo