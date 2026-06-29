Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona La líder carismática rosarina se presentará en agosto junto a las hermanas del astro del fútbol mundial. Será un evento a beneficio en Ramos Mejía 29 de junio 2026 · 20:13hs

Leda se presentará junto a las hermanas de Diego Maradona en un evento a beneficio de las infancias.

La carismática sanadora rosarina Leda Bergonzi vuelve a marcar la diferencia. Esta vez, la líder laica que arrastra multitudes en sus encuentros religiosos se unirá a las cinco hermanas del astro del fútbol Diego Maradona para participar de un encuentro de fe y solidaridad para celebrar el Día de las Infancias que tendrá lugar en Ramos Mejía, partido de La Matanza el próximo 16 de agosto.

"Queremos transformar esta fecha en una jornada bendecida e inolvidable", anuncia Leda desde sus redes sociales. Además se indica que: "Este año, movidos por el Espíritu Santo, nos unimos por las infancias con el propósito de ser instrumentos de su paz, dibujando sonrisas y brindando consuelo a quienes más lo necesitan".

Leda Bergonzi se arrima a los evangélicos. La unión de Bergonzi con las hermanas Maradona se produjo hace varias semanas. "Nos transmite paz, mucha paz", marcaron hace unos días en un encuentro televisivo en el que divulgaron la actividad que se producirá en el club Bomberitos, Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, el 16 de agosto. "Nos espera un encuentro desbordante de amor, esperanza y comunión para honrar la pureza de la niñez", difundieron desde la organización religiosa Soplo de Dios para agregar: "Tu colaboración es el motor de esta obra de amor".

Quienes se sumen podrán hacerlo donando juguetes y alimentos no perecederos. "Cada gesto, por pequeño que sea, es una semilla de luz que ayuda a hacer una gran diferencia en el prójimo", remarcaron.

Las entradas son gratuitas y se pueden adquirir a través de: https://linke-arte.com/arg/evento-solidario-dia-del-nino-leda-y-las-hermanas-maradona