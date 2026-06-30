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Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió con Maya Joint en Wimbledon

Su rival, de 20 años, la dejó afuera del torneo con un 6-3, 6-7 (6), 6-3

30 de junio 2026 · 22:14hs
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Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió con Maya Joint en Wimbledon

La tenista estadounidense Serena Williams mostró en Wimbledon muchas de las virtudes que la convirtieron en campeona de 23 títulos de Grand Slam. Fue su primer partido profesional de individuales en casi cuatro años. Pero perdió con una rival que tiene menos de la mitad de su edad.

A sus 44 años, Serena no pudo dominar por completo el partido, como era habitual en su juego, y cayó derrotada en la primera ronda de Wimbledon por 6-3, 6-7 (6), 6-3 por la australiana Maya Joint, de 20 años.

La estadounidense mostró el mismo potente servicio y los golpes de fondo pesados que la llevaron a conquistar siete títulos de Wimbledon en individuales, pero Joint, número 87 del ranking, pudo manejar el ritmo de Serena y se quedó con el triunfo en la Pista Central.

Si bien Williams jugó dos partidos de dobles antes de Wimbledon para anunciar su regreso al tenis, aún no había disputado un partido de individuales. La última vez había sido en el Abierto de Estados Unidos, en 2022.

Serena tiene un récord de 98 victorias en individuales sobre el césped sagrado del All England Club. En contraste, fue la primera victoria de Joint en Wimbledon en apenas su segunda aparición en el torneo, después de perder en la primera ronda el año pasado. Pero la australiana ganó un torneo de preparación para Wimbledon el año pasado en la cercana Eastbourne y sabe cómo jugar sobre césped.

Williams, que no tiene ranking tras haber estado fuera tanto tiempo, recibió invitaciones de comodín de los organizadores de Wimbledon para jugar individuales y también dobles con su hermana Venus, lo cual ocurrirá esta semana.

Serena ya dijo que el hecho de que sus dos hijas estuvieran de vacaciones escolares inspiró su regreso. Fue la primera vez que su hija menor, Adria, que tiene casi tres años, la vio jugar. Adira se sentó junto a su hermana de ocho años, Olympia, en la primera fila del palco de jugadoras de Serena.

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