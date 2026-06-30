La Capital | Política | Pablo Javkin

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en barrio Las Flores

El intendente criticó la recorrida del concejal de Ciudad Futura por la zona sur. "Las obras te molestan porque después vas a la Justicia para pararlas", dijo

30 de junio 2026 · 10:22hs
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Javkin y el dirigente opositor se enfrentaron en redes sociales.

Javkin y el dirigente opositor se enfrentaron en redes sociales.

El intendente Pablo Javkin denunció la rotura de juegos infantiles en Las Flores. El episodio cobró particular relevancia porque acusó al concejal Juan Monteverde de tratar de capitalizar políticamente el episodio, ya que el día después de ese incidente fue a visitar el barrio en el sur de Rosario.

"Lo que estás haciendo es gravísimo", le advirtió el titular del Poder Ejecutivo local a su rival en las elecciones de 2023. A continuación, explicó: "Fuiste a un lugar que está en plena obra y vos lo sabés, o deberías saberlo. Lo que pasa es que las obras te molestan porque después vas a la Justicia para pararlas". Así aludió a la reciente suspensión provisoria de la reconversión de la costanera norte por una acción de amparo de Ciudad Futura y otras medidas similares contra el proyecto.

El jefe del Palacio de los Leones publicó un mensaje con críticas fuertes a uno de los principales referentes opositores en Rosario. A través de su cuenta oficial de X expresó sus dudas sobre el video que compartió el edil. "Los vecinos nos informaron que vieron una camioneta de la que se bajaron tres personas y rompieron intencionalmente los juegos y las hamacas, hecho que por supuesto ya denunciamos. Justo al día siguiente, fuiste y grabaste el video", señaló.

Javkin disparó contra Monteverde en X

El tuit de Javkin fue la respuesta a una grabación difundida el último sábado por la misma vía. Mediante estas imágenes, Monteverde mostró parte de su visita a Las Flores con la colaboración una asamblea de consejeros barriales para reclamar mejoras en el barrio y obras de infraestructura.

El concejal rosarino pasó por el parque de la Colectora, cuya remodelación se inauguró en diciembre pasado. Allí se quejó de la rotura de los juegos y señaló que había una "hamaca invisible al lado de un basural gigante".

>> Leer más: Renovación de la costanera norte: una medida judicial frena provisoriamente las obras

El exconvencional reformador de Santa Fe también compartió reclamos de vecinos con respeto a los servicios públicos. Entre ellos, una mujer se quejó de que le llegaba agua contaminada a su casa.

Javkin dejó en claro que el video le pareció un golpe bajo de parte del líder de Ciudad Futura y le contestó dos días después. La discusión no terminó ahí y, en realidad, se convirtió en un nuevo capítulo de una disputa que se vincula con otro conflicto en el extremo opuesto de Rosario.

Nuevo round tras el freno de obras en zona norte

Los protagonistas de las últimas elecciones a intendente ya se habían subido al ring del ex-Twitter hace menos de dos semanas. En aquella oportunidad, Monteverde presentó en el Palacio Vasallo dos proyectos para continuar con la reconversión de la Rambla Catalunya y dejar en pausa la construcción del parque acuático hasta que la Justicia se expida al respecto.

"Juan, no se te entiende nada ¿Quéres o no querés? Ponete de acuerdo", escribió Javkin en relación a la acción de amparo que el propio concejal había realizado contra la creación del espacio recreativo frente a La Florida, a orillas del río Paraná. Luego acotó: "Gobernar es hacer obras que le hacen falta a los vecinos. Dejá de frenarlas".

En este caso, Monteverde recogió el guante rápidamente luego de la denuncia sobre la rotura de los juegos del parque de la Colectora. "Lo verdaderamente grave es que un intendente, además de censurar y perseguir a quien piensa distinto, ahora pretenda inventarle causas a la oposición. ¿De verdad estás diciendo que mandé a romper una plaza para hacer un video?", preguntó.

Previamente, el titular de la Municipalidad cuestionó la recorrida del edil cuando aún hay obras en ejecución en ese sector de Las Flores. Aunque todavía está lejos la hora de la votación para renovar el cargo que ocupa actualmente, dejó una crítica típica de tiempos de campaña: "No vale todo. Está claro que somos muy, pero muy, distintos".

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