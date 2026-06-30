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Cayó por la barranca del Paraná a la altura del Barquito de Papel y está grave

La víctima, de 32 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y permanece internado en el Heca

30 de junio 2026 · 19:14hs
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El hombre cayó por la barranca cerca del Barquito de Papel.

El hombre cayó por la barranca cerca del Barquito de Papel.

Un hombre de 32 años cayó por la barranca del río Paraná, en inmediaciones del Barquito de Papel, y resultó con un traumatismo encéfalo craneal grave, por lo que permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El incidente ocurrió en la mañana de este martes en Francia y avenida de la Costa, en la zona de Puerto Norte. La víctima habría saltado el vallado protector y, en circunstancias que se intentan establecer, cayó por la barranca resultando con graves golpes en la cabeza. Tras la caída logró trepar por sus propios medios y buscó a alguien para pedir ayuda.

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Testimonio de la caída en la barranca

“Estaba trabajando y se me acercó para decirme que se había caído de la barranca. Tenía sangre en la oreja y la cabeza", contó un operario que se disponía a trabajar en el lugar.

“No me dijo cómo se cayó, y no sé cómo hizo para subir por la barranca", indicó, y remarcó que de inmediato llamó a los servicios de urgencia porque advirtió que la situación revestía gravedad.

Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) arribó al lugar, y los paramédicos estabilizaron a la víctima y lo trasladaron al Heca, con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal grave.

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