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De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe y el mundo

Arajet inauguró sus vuelos desde el aeropuerto de Fisherton a República Dominicana, a precios competitivos y a unas 7 horas de vuelo

30 de junio 2026 · 16:16hs
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El primer vuelod e Arajet desde Rosario a Punta Cana partió de madrugada.

El primer vuelod e Arajet desde Rosario a Punta Cana partió de madrugada.

Rosario sumó una nueva ventana al mundo. En unas siete horas de vuelo, la aerolínea Arajet permite viajar desde el aeropuerto local a Punta Cana. Disfrutar del paraíso caribeño o conectar de allí a más de 30 destinos del mundo son las nuevas opciones que se abrieron desde la terminal rosarina. Y todo a bajo precio.

"Nosotros no nos consideramos una low cost, decimos que somos una línea high value. Tenemos precios muy competitivos, pero también estamos enfocados en competir sobre la base del confort, las prestaciones de nuestras aeronaves, el servicio que damos y cómo el cliente interactúa con el producto".

Quien así habla es José Cabrera, vocero de Arajet, quien destacó el paso estratégico de la firma dominicana en su plan de expansión en Sudamérica, con la inauguración de su nueva conexión directa con Punta Cana. Con este lanzamiento, Rosario se convirtió en la cuarta ciudad argentina (después de Mendoza, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires) con ruta directa con los destinos caribeños de la aerolínea. Una apuesta que refuerza los lazos turísticos y comerciales entre la Argentina y República Dominicana.

Una apuesta por la conectividad

Es que el diferencial no se limita solo a la experiencia de volar sin escalas de Rosario a Punta Cana, sino que se abre la chance de conectar hacia otros destinos internacionales a través de los centros de conexión de la aerolínea en Santo Domingo y Punta Cana. "Con la ruta de Rosario se abren una ventana de conexiones directas (de hasta 4 horas) como Chicago, Orlando, Miami, Puerto Rico, México, Cancún, Curazao y Kingston (Jamaica). Pero si el pasajero rosarino también puede hacer stop y pasar un par de días en Punta Cana, para luego seguir rumbo a otros sitios de una red de 31 destinos de Canadá, Estados Unidos, Caribe y sudamérica.

José Cabrera, representante de la aerolínea, destacó en diálogo con La Capital la importancia de este mercado: el flujo de pasajeros hacia destinos de ocio en el Caribe muestra una evolución positiva, consolidando al mercado argentino como uno de los principales emisores de turistas dentro de la red de Arajet.

Cabrera subrayó el potencial de crecimiento de esta ruta, señalando que la ocupación promedio en los vuelos desde Rosario ya supera el 80 %, una cifra que avala la respuesta positiva del público local. Este éxito, según el vocero, incentiva a la aerolínea a considerar un aumento en la oferta actual.

La experiencia de volar por Arajet

La ruta inició con tres vuelos semanales (miércoles, viernes y domingos), pero ante la alta demanda, la aerolínea proyecta aumentar la frecuencia a cuatro o cinco vuelos semanales para el cierre del año. "En Córdoba iniciamos con tres frecuencias, antes de empezar a operar tuvimos que aumentar a cuatro y hoy ya tenemos cinco semanales. El mercado te va diciendo, va hablando y la proyección de que aumentemos frecuencias es muy fuerte", anticipó Cabrera.

Actualmente Arajet cuenta con 16 aeronaves —en mayo estrenó la número 15 bautizada como Isla Catalina y la 16 Pico de Ocampo— y espera recibir su 17ª unidad Boeing 737 MAX antes de que finalice 2026 para fortalecer la oferta en sus rutas. Cada aeronave lleva el nombre de las principales áreas protegidas y monumentos nacionales del país, que comparte la isla La Española con Haití en su límite oeste.

La puntualidad, el confort de sus asientos y la calidez de su servicio a bordo se perciben apenas se toma el vuelo de Arajet. El vuelo inaugural desde Rosario despegó en las primeras horas del pasado 17 de junio en la aeronave La Caleta. Un carry-on, un bolso de mano y la chance de despachar una valija de hasta 23 kilos es suficiente para emprender subir al avión con tranquilidad.

El primer viaje de Rosario a Punta Cana fue casi sin turbulencias y, para amenizar, la tripulación recorrió cada asiento ofreciendo una atención: café, una gaseosa y sándwich o wrap "para picar" y hacer más llevadero el trayecto, con combos desde los 8 dólares.

    Competitividad

    "República Dominicana agradece muchísimo el apoyo del mercado argentino, porque se ha convertido en uno de los principales emisores", dijo Cabrera. En 2025 el país fue el tercer país (después de Estados Unidos y Canadá) en cantidad de pasajeros y va rumbo a convertirse en el primero.

    Para quienes deseen viajar a la isla hay un detalle clave a tener en cuenta: República Dominicana solicita, tanto al ingreso como para el egreso, un ticket electrónico que se genera de forma online en pocos pasos.

    Sobre la competitividad de sus servicios, Cabrera fue enfático al diferenciar el modelo de negocio de la compañía: "Es una combinación de todo: una flota nueva, un servicio al cliente que es humano, que es cercano, y una conectividad que permite llegar a toda América a través de un hub estratégico".

    En este sentido, los pasajeros pueden acceder a tarifas ida y vuelta desde 620 dólares, un 20 por ciento más baratos que otras empresas. El "efecto Arajet", como lo denomina el vocero, que impulsa a las competidoras a bajar sus precios.

    Finalmente, Cabrera destacó la estrecha colaboración entre la aerolínea y el sector turístico dominicano, que incluye una oferta diversificada de hoteles de alto nivel. Según indicó, el desarrollo de la conectividad aérea ha contribuido a un auge no solo en el turismo de "todo incluido", sino también en otros segmentos como el mercado inmobiliario, gastronómico y de ocio en la zona este del país.

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