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Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

El informe semestral de la Oficina del Consumidor revela un fuerte aumento de los reclamos, impulsado por el sobreendeudamiento y las estafas digitales

30 de junio 2026 · 11:36hs
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En el primer semestre del año

En el primer semestre del año, las consultas crecieron un 42,7%. Las deudas, refinanciaciones y las estafas digitales encabezaron los reclamos de los rosarinos

Las dificultades económicas continúan impactando de lleno en el bolsillo de los rosarinos. Durante el primer semestre de 2026, la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios registró un fuerte incremento en la cantidad de consultas y reclamos, con un crecimiento del 42,7% respecto del mismo período del año pasado. Los conflictos vinculados a productos financieros, deudas y estafas digitales se consolidaron como la principal preocupación de quienes acudieron al organismo.

Según el informe de gestión presentado por el municipio, entre enero y junio se iniciaron 4.396 actuaciones, un aumento que refleja tanto el agravamiento de los problemas económicos como una mayor demanda de asesoramiento y acompañamiento por parte de la ciudadanía.

Las deudas y las estafas, al tope de los reclamos

El área Financiera fue la que concentró la mayor cantidad de consultas durante el semestre, con 1.631 expedientes, lo que representa un crecimiento cercano al 60% en comparación con el mismo período de 2025.

Los principales reclamos estuvieron relacionados con:

  • deudas y refinanciaciones;
  • bajas de productos financieros;
  • consumos desconocidos;
  • hostigamiento por deudas;
  • estafas y delitos informáticos.

"La evolución de los reclamos nos muestra con claridad cómo impacta la situación económica en la vida cotidiana de los rosarinos. Cada vez recibimos más consultas de personas que utilizan el crédito para afrontar gastos básicos o que buscan alternativas para salir de situaciones de sobreendeudamiento", señaló la directora de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios, Nadia Amalevi.

>> Leer más: Aguinaldo 2026: cuatro de cada 10 argentinos lo destinará a pagar deudas y gastos esenciales

Vivienda, otro de los grandes problemas

El informe también muestra que las dificultades vinculadas al acceso y mantenimiento de la vivienda siguen ocupando un lugar central entre las preocupaciones de los rosarinos.

El Área de Vivienda registró 958 consultas, principalmente por conflictos relacionados con alquileres, consorcios, planes habitacionales y desarrollos inmobiliarios.

Más consultas telefónicas

Además de los expedientes iniciados, la línea gratuita 0800-666-8845 también registró un importante incremento en la demanda.

Las consultas telefónicas crecieron un 40,2% durante el primer semestre y, según destacaron desde la Oficina, una parte importante de los conflictos pudo resolverse mediante orientación y asesoramiento sin necesidad de abrir un expediente formal.

La importancia de la atención presencial

Desde el organismo atribuyen parte del crecimiento a la necesidad de contar con espacios de atención personalizada, en un contexto donde muchas empresas y organismos migraron hacia sistemas exclusivamente digitales.

>>Leer más: El gobierno lanzó un nuevo Plan Especial de Pago para cancelar deudas provinciales

"La Oficina de Derechos Ciudadanos es un espacio de cercanía, donde las personas encuentran escucha, orientación y acompañamiento cara a cara. Creemos que esa presencia sigue siendo fundamental, especialmente para quienes necesitan resolver situaciones complejas o requieren un asesoramiento personalizado", sostuvo la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck.

En la misma línea, Amalevi remarcó que "detrás de cada expediente hay una persona que necesita ser escuchada. Por eso seguimos sosteniendo una política de atención presencial, cercana y personalizada".

Durante el primer semestre, además, la Oficina desarrolló actividades en escuelas, universidades, centros de jubilados, vecinales y otros espacios comunitarios para promover los derechos de los consumidores y prevenir estafas digitales.

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