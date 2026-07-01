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Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Muchos creen que se trata de un problema infeccioso. Los principales síntomas. Qué zonas del cuerpo afecta. Cómo tratarlos

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

1 de julio 2026 · 08:44hs
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Un problema que afecta distintas zonas del cuerpo. ¿Cómo se trata? 

Un problema que afecta distintas zonas del cuerpo. ¿Cómo se trata? 

El frío es intenso en Rosario y zona desde el otoño, y se espera, de acuerdo al pronóstico oficial, que se haga sentir aún más en los próximos días. Con las bajas temperaturas aparecen distintos problemas de salud, entre ellos, los denominados sabañones, que lejos de ser una enfermedad del pasado siguen diagnosticándose, aunque no con la misma frecuencia de décadas pasadas. Es que la exposición continua a las temperaturas heladas es una de las causas de esta inflamación que genera molestias en dedos de manos y pies y también puede generar malestar en las orejas, por eso era más común verlos cuando no había tantos ambientes calefaccionados de manera continua, como en la actualidad. Sin embargo, los sabañones, no desaparecieron.

Conocidos con ese nombre popular, se trata en realidad del denominado eritema pernio o perinosis. Al inflamarse los pequeños vasos sanguíneos de la piel por una reacción al frío y la humedad, seguida de un cambio brusco (como por ejemplo un calentamiento de esas zonas cerca de una estufa u otra fuente de calor) aparecen el ardor, el enrojecimiento, la picazón y el dolor. En casos más severos se pueden producir ampollas.

Julia Bonifacio, dermatóloga, dijo a La Capital que actualmente no se ven tantos casos como en otras épocas pero recordó que hace aproximadamente cinco años hubo una cantidad importante de consultas, las que ahora se mantienen mucho más estables y aisladas. "No es de los problemas más frecuentes pero siguen existiendo, desde ya", dijo la especialista.

"No hay un agente infeccioso o viral. Y aunque la causa específica de esta patología no es conocida lo que se produce es una alteración en la circulación que genera una alteración de los vasos sanguíneos que lleva a esa inflamación que es una lesión enrojecida, hinchada, que es bastante dolorosa y a veces puede picar y hasta generarse ampollitas", dijo la médica.

Usar guantes y medias adecuadas y no cambiar de manera brusca de temperatura ayuda a evitar la aparición de sabañones

Usar guantes y medias adecuadas y no cambiar de manera brusca de temperatura ayuda a evitar la aparición de sabañones

Alteraciones que molestan

Los cambios bruscos de temperatura tienen mucho que ver con la aparición, sumada a la predisposición de cada persona a los sabañones. Bonfiacio señaló: "El frío provoca vasoconstricción y si la persona se expone y luego se calienta repentinamente al calor: coloca las manos muy cerca de la estufa, se produce una vasodilatación y ese cambio hace que los vasos no puedan recuperar el flujo de manera gradual".

Entonces se puede generar la alteración "que forma el sabañón, el eritema", explicó la profesional.

Las lesiones persisten, a veces por un par de semanas o más. Pero esto varía en cada paciente. Hay gente que los sufre todos los años y otros a los que se les presenta este cuadro cada tanto.

Las zonas más afectadas son dedos de las manos y pies y las orejas. Suelen ponerse rojas, picar y doler

Las zonas más afectadas son dedos de las manos y pies y las orejas. Suelen ponerse rojas, picar y doler

Consulta médica

En este punto, explicó Bonifacio, la consulta con el dermatólogo se hace necesaria ante la duda porque es importante conocer el diagnóstico preciso, si se trata de sabañones u otra alteración. "Sin embargo hay gente que convive con esto (por la predisposición) desde hace tiempo y ya saben cómo manejarse para evitar que aparezcan o se compliquen. Los que los tienen por primera vez es común que se acerquen al consultorio", dijo.

"Nosotros les explicamos la importancia del calentamiento gradual, de evitar al exposición al frío, de cuidar más las zonas expuestas, utilizar guantes, medias, no usar ropa ajustada en las extremidades que son las partes del cuerpo más afectadas", expresó la médica, en torno a las recomendaciones habituales para evitar los sabañones.

"Y si se produce una lesión hay un riesgo de infección, en esos casos, siempre es mejor hacer una consulta" y no tratar de "curarlo" por cuenta propia. "Podemos dar una crema con corticoides o antibióticos para frenar la posibilidad de que se infecte", destacó.

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