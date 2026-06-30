Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país

El gobierno de Santa Fe fue reconocido nuevamente por sus estándares de transparencia y acceso a la información pública. Santa Fe alcanzó el máximo puntaje posible en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), un relevamiento que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) entre 22 jurisdicciones que adhieren al régimen federal.

“La obtención del puntaje más alto se suma a otros indicadores que posicionan a Santa Fe entre las provincias con mayor solidez institucional y fiscal del país”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares .

De acuerdo con el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), correspondiente al relevamiento realizado por el organismo, Santa Fe alcanzó el máximo puntaje posible (100 puntos) en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ubicándose entre las tres únicas jurisdicciones del país con cumplimiento estricto.

Además de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos integran el Grupo I del listado, que nuclea a los gobiernos provinciales de “cumplimiento estricto”. Las mismas se destacan por haber presentado toda la información requerida por la ley dentro de los plazos establecidos, incluso algunas de ellas con menor rezago.

El informe evalúa el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicación de información fiscal y presupuestaria previstas en la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, considerando la disponibilidad, actualidad y accesibilidad de los datos publicados por cada provincia. Entre los aspectos analizados se incluyen el presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria, el esquema ahorro-inversión-financiamiento, el stock de deuda pública y la información sobre la planta de personal.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

En ese marco, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que “este resultado refleja la decisión del gobierno provincial de consolidar una gestión basada en la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno y el acceso ciudadano a la información pública, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y el control social sobre la administración de los recursos públicos”.

“La política de transparencia fiscal impulsada por la provincia permite que ciudadanos, organismos de control, inversores e instituciones puedan acceder de manera permanente a información presupuestaria y financiera actualizada, favoreciendo una administración más abierta, previsible y eficiente. La obtención del puntaje máximo se suma a otros indicadores que posicionan a Santa Fe entre las provincias con mayor solidez institucional y fiscal del país, sustentando una administración responsable de las cuentas públicas y comprometida con la transparencia como uno de los pilares de su gestión”, enfatizó el ministro.

Qué es la ASAP

La ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) es un organismo no gubernamental creado en 1975 y consolidado dos años después como filial de la Asociación Internacional de Presupuesto (ASIP). Desde entonces se trabaja en pos de mejorar el sistema de Administración Financiera Pública en general y de presupuesto en particular, profundizar el debate en torno del rol del Estado, generar instancias asociativas de cooperación y pensar herramientas para ampliar los conocimientos y promover la accesibilidad y la comprensión sobre las cuentas públicas.