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Nicolás Otamendi y la felicidad de jugar su último Mundial, con la responsabilidad de competir

El zaguero central fue el elegido para la conferencia de prensa antes del debut de Argentina ante Argelia. "Disfruto el día a día", manifestó

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

15 de junio 2026 · 18:31hs
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Nicolás Otamendi se despedirá de la selección argentina tras el Mundial.

Nicolás Otamendi se despedirá de la selección argentina tras el Mundial.

"Va a ser el último Mundial para mí, disfruto e día a día, los compañeros, es lo más lindo de estar en la selección. Es mi cuarto Mundial, nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad de competir y defender el título. Daremos lo mejor", dijo Nicolás Otamendi este lunes en una conferencia de prensa en la que se mostró feliz, antes de arrancar su cuarto y último Mundial.

"Nos venimos preparando desde Buenos Aires y con la llegada del resto nos preparamos de la mejor manera. Tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar la competencia. Llegamos bien, estamos dando un máximo. Sabemos que somos los campeones y todos nos van a querer ganar. No digo que hagamos una preparación diferente, pero sí hay que dar el máximo", señaló Otamendi en la previa del debut de Argentina ante Argelia.

El zaguero se refirió también al encuentro que se espera: "Del rival, más que nada, tenemos claro el inicio de Qatar. Cualquier equipo nos puede complicar. Tenemos que pensar en nuestro funcionamiento a nivel defensivo. Con la calidad que tenemos, debemos tener una organización defensiva acorde".

Los jóvenes que surgen en Argentina

Otamendi tuvo palabras para las nuevas figuras y en ese sentido expresó: "Está a la vista de que los jóvenes surgen con mucha calidad y ganas de querer defender estos colores. El que llega es por mérito propio y mantenerse es complicado, pero depende de cada uno. Los veo cada vez más entusiasmados y a los más grandes nos exigen para seguir estando en la selección. Es una competencia sana que hizo que en estos años sea competitiva para llegar a instancias finales".

"Nunca perdía la ilusión de pelear por ganar el título y el (jugador) que llegue tiene que tener en cuenta eso, que a veces las cosas no salen bien y hay que saber esperar el momento", se explayó.

"Soy de cuidarme mucho para estar en la alta competencia. Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá, pero a medida que pasaron los años sí me mentalicé de que quería seguir en la selección. Nadie me va a retirar, pero soy el que decide los momentos. Competir cada tres o cuatro días hizo que tuviera hoy esta chance", señaló sobre los argumentos que lo llevaron hasta acá.

"Siempre defendí esta camiseta con entusiasmo"

"No soy de darme halagos pero siempre defendí estos colores con entusiasmo. Dios me dio la oportunidad de ganar cosas con la selección y tuve la estabilidad necesaria para estar acá. Estoy feliz de este momento y lo afronto con la responsabilidad que se necesita", expresó.

"No me gusta perder en nada. Por ahí ni pienso que estoy viviendo mi último Mundial, vivo el día a día. Sí tengo la sensibilidad de que esto se termina y ojalá sea jugando hasta el último día, compartiendo las concentraciones con el mejor jugador de la historia", señaló, mencionado a Lionel Messi.

Sobre el rosarino, también dijo: "El «Enano» es una persona simple que disfruta las concentraciones y los entrenamientos. Se prepara para eso, es un animal competitivo. Eso te hace no relajarte. Nos reímos cuando debemos hacerlo y trabajamos duro cuando debemos. Somos una familia dentro del campo de juego y nos hace feliz verlo bien".

"Sabía que en algún momento íbamos a ganar un título y que ahí vendrían las buenas. No me tocó estar en Brasil, pero sí en el 2010 y 2018 donde sufrimos golpes durísimos. No sólo en el fútbol sino en la vida, siempre hay que volver a intentarlo. Cuando ganamos la Copa América en el Maracaná fue el impulso que necesitábamos. No nos relajamos, teníamos mucha necesidad de títulos y de darle alegría al país. Lo de Qatar fue increíble, el país se unió y lo tenemos totalmente registrado. Ese impulso nos da para ahora volver a intentarlo, sin relajarnos", cerró feliz Otamendi.

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