Quiénes son los que 8 futbolistas de Newell's que tienen que volver a fin de año

Si no se hace uso de la opción de compra, habrá futbolistas de Newell's que retornarán de los préstamos, como Armando Méndez, flamante campeón de la Sudamericana

Armando Méndez, con la camiseta de Lanús, persigue a Maxi Lovera. El lateral fue campeón de la Sudamericana.

Cuando finalice el año, Newell’s recuperará a 8 futbolistas que fueron cedidos a préstamo. Los jugadores a retornar , si es que los clubes en donde están no hacen uso de la opción de compra de sus respectivos pases, son Armando Méndez (Lanús), Facundo Mansilla (Central Córdoba de Santiago del estero), Josué Reinatti (Defensa y Justicia), Ian Glavinovich (Philadephia Union de Estados Unidos) -ya regresó-, Marcelo Esponda (Aldosivi), Jeremías Pérez Tica (Defín de Ecuador), Agustín Juárez (Atlético Sanluqueño de España, Julián Aquino (Cusco FC de Perú).

Todos jugaron en la primera rojinegra, con mayor o menor frecuencia, antes de irse, salvo el juvenil Aquino. Y excepto Esponda y Mansilla, que están afuera de Newell’s desde 2024, el resto se fue a comienzos de 2025.

Durante esta permanencia en otros clubes, Méndez fue el que logró mayor regularidad. El sábado obtuvo con Lanús la Sudamericana.

El destino de los 8 mencionados quedará supeditada a la evaluación que realice la nueva conducción y entrenador de Newell’s de cada uno de ellos.

De esta lista, Armando Méndez fue el que mayor protagonismo tuvo en el Newell’s de los últimos años. Entre 2022 y 2024 jugó 98 partidos. El puesto de marcador de punta fue por lo general suyo. En 2023 lo perdió con Jherson Mosquera, quien sigue en la Lepra. Pero el uruguayo lo recuperó con tenacidad.

El defensor se fue a préstamo a Lanús en febrero pasado, a cambio de 150 mil dólares. Empezó de titular en el granate. A partir de la segunda mitad de año fue varias veces al banco. Lo mismo en el último tramo de la Sudamericana. Como en la final, en la que entró en la segunda etapa.

Méndez fue relevo de su compatriota Gonzálo Pérez. Que es zaguero devenido en lateral derecho. Esta situación puede ser un indicio de que Lanús decida no hacer efectiva la opción de compra del jugador perteneciente a Newell’s, valuada en un millón de dólares.

En Aldosivi desde 2024

Para Marcelo Esponda fue una temporada complicada en Aldosivi. El mediocampista, que el año anterior ascendió con el Tiburón, empezó de titular, hasta que se fracturó el tobillo derecho. Fue operado en Rosario y volvió a jugar en agosto. No logró regularidad. Culminó el año con 17 partidos (11 de titular y 6 de suplente). En la Lepra, antes de irse a préstamo, sin cargo, disputó 11 encuentros (5-6).

Si Aldosivi quiere comprar el 70 por ciento del pase, deberá abonar un millón de dólares.

Otro que tuvo un problema físico importante fue el zaguero Ian Glavinovich. Una razón que derivó en que su préstamo con Philadephia Unión, de 350 mil dólares, se interrumpiera de manera anticipada. Fue a causa de un desgarro de menisco de la rodilla derecha que tuvo en abril y que obligó a una intervención quirúrgica.

El defensor, que registra 30 partidos en la Lepra, apenas disputó 4 partidos (3-1) en la liga estadounidense. La recuperación la realiza actualmente en Newell’s.

Facundo Mansilla, también marcador central, se encuentra en Central Córdoba de Santiago del Estero, a préstamo y sin cargo (el año anterior jugó en Sport Boys de Perú). Fue suplente el sábado contra San Lorenzo por los octavos del Clausura. Es el sitio donde permaneció mayor tiempo en 2025. Los partidos que disputó fueron 9 (8-1). En Newell’s acumuló 59. Para comprarle el 70 por ciento del pase, el club santiagueño deberá desprenderse de 700 mil dólares.

El arquero que apareció el año pasado

Josué Reinatti, arquero de Newell’s con Mariano Soso en los 3 últimos partidos de 2024 y en los 2 primeros de 2025, fue cedido a mitad de año a Defensa y Justicia, sin cargo y por seis meses. Integró el banco en las tres primeras fechas del Clausura. No volvió a ser convocado. El costo de la mitad de su pase es de 892 mil dólares.

Durante el año, el delantero Jeremías Pérez Tica, con 29 partidos en Newell’s, cambió de club. Al principio el atacante se fue a Cerro Largo de Uruguay. Compitió en 5 partidos (3-2). En la mitad de 2025 se cortó el préstamo, sin cargo, para ser cedido a Delfín de Ecuador. Intervino en 17 encuentros (15-2) y señaló 2 goles.

El delantero Agustín Juárez, con 4 encuentros en la Lepra y un gol, vivió una experiencia parecida a la Pérez Tica, en el ascenso español. Partió a préstamo, sin cargo, y jugó 9 partidos (5-4) en Granada Club. En agosto se puso otra camiseta. Se fue a Atlético Sanluqueño. Participó en 12 fechas (9-3) y convirtió un gol.

Por el lado de Julián Aquino, no debutó en Newell’s y partió a Cuzco FC, con un préstamo sin cargo. El volante ofensivo estuvo en 9 partidos, siempre entrenando desde el banco. La opción de compra es de 700 mil dólares por el 60 por ciento del pase.

Ante el desmembramiento del plantel, con 14 contratos que se vencen, habrá que analizar si los que retornan están para quedarse.