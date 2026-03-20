Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Un total de 39 allanamientos fueron realizados por la Policía Federal y la Policía de la provincia en los barrios Las Flores y Cabín 9, además de la localidad de Pérez. Los agentes buscaban armas, drogas y un sospechoso de cometer un homicidio en diciembre pasado, que fue detenido.

Los efectivos incautaron 1,218 kg de cocaína,1,844 kg de marihuana, 30 cartuchos 9 milímetros y 10 cartuchos calibre 22 . Además, secuestraron balanzas de precisión, 1.681.750 pesos y dos armas de fuego. Los operativos dejaron como saldo la detención de 10 personas.

Los allanamientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal de Microtráfico de la Fiscalía General y la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (Uval) de la Fiscalía Regional 2.

Entre los detenidos se encuentra José Nicolas V., alias Popeye, sindicado en el homicidio de Walter Dilzen ocurrido el 14 de diciembre pasado en Los Talas al 500 de Pérez. Por este hecho de homicidio ya está detenido Brian Alfredo Centurión, de 27 años, quien fue capturado el pasado 23 de enero con un arma de fuego mientras iba con un cómplice que logró escapar.

Otro imputado

Centurión fue imputado como coautor del homicidio de Dilzen. El fiscal Patricio Saldutti lo acusó como el conductor de la moto que llevó al sicario, que fue identificado y tiene pedido de captura. En paralelo, la Fiscalía le imputó dos balaceras contra viviendas, una ocurrida días antes y otra días después del homicidio. En ambos hechos dejó un cartel intimidatorio para las víctimas, al igual que en un tercer episodio en el que el imputado no pudo concretar el disparo. La prisión preventiva fue confirmada por la jueza Silvana Lamas González.

El crimen de Walter Dilzen ocurrió el 14 de diciembre cerca de las 18 en la zona de Los Talas al 500 de Pérez, donde iba junto a su pareja y dos hijas menores de edad. El acompañante del acusado fue quien le efectuó varios disparos a la víctima, causándole la muerte en el lugar.

Dilzen tenía 38 años y distintos investigadores lo ligaban a Los Monos. En el último tiempo, había pasado seis años preso por causas ligadas a la narcocriminalidad. En septiembre de 2019 lo habían imputado en el marco de la investigación por el asesinato del policía Cristian Ibarra, ocurrido aquel año en Larralde y Dean Funes. Si bien quedó vinculado, recuperó la libertad en la causa en la cual fue identificado como autor material un hijo de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.

En noviembre de 2020, Dilzen fue imputado como uno de los autores de un ataque intimidatorio a la comisaría 32ª y por lo cual estuvo 45 días en prisión preventiva. Pocos meses después fue imputado por el crimen de Guido Samuel Estévez, asesinado el 8 de abril de 2021 en Cabín 9, pero volvió a recuperar la libertad.