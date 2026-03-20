La Capital | Policiales | drogas

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

También se llevaron adelante operativos en Cabín 9. Agentes policiales secuestraron cocaína, marihuana, armas y una importante suma de dinero

20 de marzo 2026 · 17:42hs
Popeye

"Popeye", un hombre buscado en distintas causas de homicidio

Un total de 39 allanamientos fueron realizados por la Policía Federal y la Policía de la provincia en los barrios Las Flores y Cabín 9, además de la localidad de Pérez. Los agentes buscaban armas, drogas y un sospechoso de cometer un homicidio en diciembre pasado, que fue detenido.

Los efectivos incautaron 1,218 kg de cocaína,1,844 kg de marihuana, 30 cartuchos 9 milímetros y 10 cartuchos calibre 22. Además, secuestraron balanzas de precisión, 1.681.750 pesos y dos armas de fuego. Los operativos dejaron como saldo la detención de 10 personas.

Los allanamientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal de Microtráfico de la Fiscalía General y la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (Uval) de la Fiscalía Regional 2.

>> Leer más: Crimen en Cabín 9: asesinada con cinco balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Entre los detenidos se encuentra José Nicolas V., alias Popeye, sindicado en el homicidio de Walter Dilzen ocurrido el 14 de diciembre pasado en Los Talas al 500 de Pérez. Por este hecho de homicidio ya está detenido Brian Alfredo Centurión, de 27 años, quien fue capturado el pasado 23 de enero con un arma de fuego mientras iba con un cómplice que logró escapar.

Otro imputado

Centurión fue imputado como coautor del homicidio de Dilzen. El fiscal Patricio Saldutti lo acusó como el conductor de la moto que llevó al sicario, que fue identificado y tiene pedido de captura. En paralelo, la Fiscalía le imputó dos balaceras contra viviendas, una ocurrida días antes y otra días después del homicidio. En ambos hechos dejó un cartel intimidatorio para las víctimas, al igual que en un tercer episodio en el que el imputado no pudo concretar el disparo. La prisión preventiva fue confirmada por la jueza Silvana Lamas González.

El crimen de Walter Dilzen ocurrió el 14 de diciembre cerca de las 18 en la zona de Los Talas al 500 de Pérez, donde iba junto a su pareja y dos hijas menores de edad. El acompañante del acusado fue quien le efectuó varios disparos a la víctima, causándole la muerte en el lugar.

Dilzen tenía 38 años y distintos investigadores lo ligaban a Los Monos. En el último tiempo, había pasado seis años preso por causas ligadas a la narcocriminalidad. En septiembre de 2019 lo habían imputado en el marco de la investigación por el asesinato del policía Cristian Ibarra, ocurrido aquel año en Larralde y Dean Funes. Si bien quedó vinculado, recuperó la libertad en la causa en la cual fue identificado como autor material un hijo de Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.

En noviembre de 2020, Dilzen fue imputado como uno de los autores de un ataque intimidatorio a la comisaría 32ª y por lo cual estuvo 45 días en prisión preventiva. Pocos meses después fue imputado por el crimen de Guido Samuel Estévez, asesinado el 8 de abril de 2021 en Cabín 9, pero volvió a recuperar la libertad.

Noticias relacionadas
Pablo Olivetti en la oficina de la empresa en la cual trabaja.

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada.

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras. 

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

La cuadra de Aurora al 3700, donde dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros.

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Crisis en Newells: Kudelka decide si la cirugía en el equipo será todavía más profunda

Crisis en Newell's: Kudelka decide si la cirugía en el equipo será todavía más profunda

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Lo último

Autopistas sin barreras en Buenos Aires: cómo evitar las multas

"Autopistas sin barreras" en Buenos Aires: cómo evitar las multas

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

La decisión que tomará Central con Di María y Copetti para el partido del domingo en Mendoza

La decisión que tomará Central con Di María y Copetti para el partido del domingo en Mendoza

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

La Joya Agro pidió colaboración para hallar 190 vacas y horas más tarde la división de Los Pumas hallaron gran parte de los animales en un feedlot entre Firmat y Chabás

Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

Por Gonzalo Santamaría
Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Por Claudio Berón

Policiales

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras
Policiales

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Crisis en Newells: Kudelka decide si la cirugía en el equipo será todavía más profunda

Crisis en Newell's: Kudelka decide si la cirugía en el equipo será todavía más profunda

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Newells vs Gimnasia de Mendoza por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Gimnasia de Mendoza por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Rosario, la ciudad con más representantes en el Campeonato Argentino de Menores de ajedrez

Rosario, la ciudad con más representantes en el Campeonato Argentino de Menores de ajedrez

Newells recupera futbolistas de cara al choque del sábado ante el Gimnasia mendocino

Newell's recupera futbolistas de cara al choque del sábado ante el Gimnasia mendocino

Policiales
Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores
Policiales

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

La Ciudad
Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional
Politica

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda
La Ciudad

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda

Polémica en la Cámara baja provincial por los 50 años del golpe de Estado
Política

Polémica en la Cámara baja provincial por los 50 años del golpe de Estado

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Economía

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newells después de la renuncia de Sensini

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newell's después de la renuncia de Sensini

Parque Independencia: nuevas veredas, un muelle del Laguito y un nuevo cartel
La Ciudad

Parque Independencia: nuevas veredas, un muelle del Laguito y un nuevo cartel

Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón
El Mundo

Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Trump
El Mundo

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Trump

Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina
Política

Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas
La Ciudad

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal
Policiales

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

Elección del tribunal de apelación: defensa de Serjal denuncia forum shopping
Política

Elección del tribunal de apelación: defensa de Serjal denuncia "forum shopping"

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad

Seguridad en instituciones judías: Las amenazas no se pueden minimizar
La Ciudad

Seguridad en instituciones judías: "Las amenazas no se pueden minimizar"

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra
Economía

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas
La Ciudad

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias
LA CIUDAD

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA