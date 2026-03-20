El rival de Newell's este sábado en el Coloso llega con tantas urgencias como el equipo de Kudelka

Como el equipo del Parque, el recién ascendido Gimnasia de Mendoza necesita sumar puntos para escaparle a la pelea por la permanencia.

Ariel Broggi podría ver amenazada su continuidad en Gimnasia de Mendoza si se llevara una derrota del Coloso ante Newell's.

Newell's se enfrentará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Coloso, en un duelo entre rivales directos en la lucha por mantenerse en la primera división. El partido se jugará 17.45 con el arbitraje de Sebastián Zunino. Será transmitido por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan con mucha presión al choque en el estadio Marcelo Bielsa. En el caso de los mendocinos, que ascendieron a la máxima categoría en la temporada 2025, el resultado podría influir directamente inclusive en la continuidad o no de su entrenador, Ariel Broggi.

El Lobo de Mendoza llega al choque ante el equipo de Frank Kudelka tras perder como local ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1. En 10 partidos, acumula dos victorias, tres empates y cinco derrotas. Tiene seis goles a favor y 12 en contra.

Pero en esa pobre campaña sobresale un dato: al equipo de Broggi suele jugar mejor de visitante que cuando lo hace en su cancha, algo que Newell's deberá tener muy en cuenta a la hora de planificar el partido.

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Un punto de oro en la Bombonera

De hecho, Gimnasia obtuvo una igualdad resonante ante Boca nada menos que en la Bombonera. Es que, según afirman en Mendoza, el equipo juega con menos presión cuando está lejos de su gente.

En la primera fecha, el Lobo venció a Central Córdoba en Santiago del Estero. Luego perdió con San Lorenzo de local y con Unión de visitante. En la cuarta fecha doblegó a Instituto en Mendoza, después perdió con Talleres en Córdoba y más adelante con Gimnasia y Esgrima (LP) en la capital cuyana. Y finalmente encadenó dos empates ante los grandes: con Independiente en Mendoza y con Boca en la Bombonera. Lo último es la derrota como local ante Estudiantes.

Pero más allá de las estadísticas y los antecedentes recientes, el equipo mendocino no arrancó bien su aventura en la Liga Profesional. En la capital mendocina creen que la continuidad de Broggi podría quedar en duda en caso de una nueva derrota. Y más si pierde con Newell's, que está último en la tabla anual.

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Una baja sensible para Ariel Broggi

El técnico no podrá contar con Luciano Paredes, un defensor de 23 años que llegó proveniente de Deportivo Maipú y es uno de sus jugadores predilectos. El futbolista padece un problema muscular y no está apto para salir a la cancha.

Broggi apelaría a una formación con un doble nueve: el ex-Central Agustín Módica y Santiago Rodríguez. Su mejor carta, en tanto, está en el medio: Facundo Lencioni fue una de las figuras del equipo que ganó el torneo de la Primera Nacional y obtuvo el ascenso al vencer en la final a Deportivo Madryn.

Gimnasia formaría en el Parque con Rigamonti; Cáceres, Mondino, Muñoz y Saavedra; Sánchez, Antonini, Linares y Lencioni; Módica y Rodríguez.