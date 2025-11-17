La Capital | Ovación | Saúl Salcedo

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newell's: "Estoy feliz acá y tengo contrato"

El paraguayo, que recuperó la titularidad en los últimos partidos del torneo, analizó varios aspectos Leprosos en el cierre de la Liga Profesional

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

17 de noviembre 2025 · 12:00hs
Con el anterior entrenador no tuve tanto protagonismo

"Con el anterior entrenador no tuve tanto protagonismo, estuve apartado por un tiempo", recordó Saúl Salcedo.

Todavía masticando bronca por la última jugada del partido que terminó en el gol y triunfo de Racing sobre Newell's, Saúl Salcedo analizó la caída en el Coloso: "Es una pelota que recupero, no recuerdo a quien se la doy, la perdemos, quedamos mal parados, por la derecha estábamos abiertos, aparecieron dos de ellos descolocados y lamentablemente le quedó a Conecthny que marcó un buen gol".

Su vínculo con la Lepra tiene más capítulos, aunque con las elecciones en el medio mucho no se puede aventurar sobre el futuro. "Tengo contrato hasta 2027, me tengo que presentar cuando volvamos, esperar quien es el nuevo técnico, que pretende, saber si me va a tener en cuenta o no. Yo estoy feliz acá, terminé jugando y ahora hay que esperar que sigue", manifestó.

Con Fabbiani comenzó el 2025 marginado, pero el tiempo y las malas actuaciones de sus compañeros lo reubicaron entre los titulares: "Obviamente uno no quiere eso, pero se dio así. Con el anterior entrenador no tuve tanto protagonismo, estuve apartado por un tiempo, volví, me terminé ganando el lugar y jugando que es lo más importante. Lo importante será el año que viene dejar a Newell's en lo más alto".

"Agarró cuando las papas quemaban, en lo personal me sorprendió bastante. Un tipo muy laburador, que además sabe mucho, conoce lo que es este club, ganó títulos acá, es ídolo y sabía muy bien como estaba el vestuario. Nos dio toda la confianza, se vio, pero lastimosamente perdimos dos aunque se vio otro Newell's. Todo eso fue gracias a él", señaló con respecto al trabajo de Lucas Bernardi al frente del equipo.

Recuperar la confianza

Y agregó sobre la metodología que utilizó el técnico: "Trabajó más en lo ánimico, que era lo que más necesitábamos. Tratar de volver a tener la confianza para encarar los partidos y fue lo que hizo. Motivó a todos, nos tenía impecable con respecto a la intensidad, los entrenamientos y lo personal, para que cada uno de nosotros lleguemos con confianza. Esto se vio en el equipo".

>>Leer más: El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

El desembarco de Guch, Regiardo, Acuña, entre otros juveniles, siente Salcedo que fue clave para la salvación: "Fueron un aporte importante en este último tiempo. No cualquier pibe se pone esta camiseta y rinde como ellos lo hicieron. Son partidos trascendentales tanto este, como el de la semana pasada donde las papas quemaban y ellos se pusieron el equipo al hombro. Ojalá que el próximo año se sigan consolidando y demostrando lo que valen".

Finalizando la charla con Ovación, no pudo dejar de agradecer a sus compatriotas paraguayos como Espínola o Cocoliso González, quienes lo apoyaron en momentos muy duros. "Me ayudó bastante el tener compatriotas cerca. Cuando estaba separado, por más que no entrenaba con el plantel ellos estuvieron a mí lado apoyándome para que no decaiga y que siga trabajando. Fueron un pilar fundamental en esos momentos no tan buenos", subrayó.

