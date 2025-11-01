La Capital | Ovación | Víctor Cuesta

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

El defensor, que hizo las veces de capitán por la ausencia de Ever Banega, habló de esta realidad crítica de Newell's tras la derrota ante Unión.

1 de noviembre 2025 · 19:21hs
Víctor Cuesta llevó la cinta de capitán por la ausencia de Ever Banega

Víctor Cuesta llevó la cinta de capitán por la ausencia de Ever Banega, en la derrota de Newell's ante Unión.

"En este momento complicado y difícil, una palabra que pueda servir es que hubo una mejoría. Arrancamos un nuevo proceso, si se puede describir de esa manera con Lucas (Bernardi) y se vió una mejora" aseveró Víctor Cuesta, el zaguero de Newell's quien reemplazó a Ever Banega con la cinta de capitán, en la derrota ante Unión.

El defensor analizó la caída leprosa ante el Tatengue en el Coloso: "Ellos llegaron una o dos veces, nos convirtieron un gol, nosotros intentamos por todos los caminos, con varias situaciones y si no estoy errado el arquero de Unión fue la figura del partido".

"Es un momento complicado porque este club es muy grande, las repercusiones son muy fuertes y de la única forma que se sale es trabajando y seguir intentándolo. Estamos todos en el mismo barco, no nos vamos a bajar y lo vamos a intentar hasta el último partido" reflejó Cuesta ante la ausencia de victorias que lo hunden en la tabla anual.

Lucas Bernardi, según Víctor Cuesta

Tras la derrota, Lucas Bernardi habló con los jugadores y les trasmitió sus sensaciones: "Estaba satisfecho por el rendimiento, la entrega del equipo, pero todavía no pudimos plasmar la idea que el quiere. Se vio una mejoría, lo intentamos por todos los caminos, pero no se dió".

"Habíamos hablado que lo más peligroso de ellos son los centros de los costados o de media distancia, y así fue, con uno o dos centros en el primer tiempo, algún remate, y se encontraron con el gol" expresó.

>>Leer más: Los juveniles de Newell's asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

El ex Independiente ganó mucho por arriba en las dos áreas, pero le queda el sabor amargó del gol Tatengue: "Trabajamos muy bien la pelota parada, tanto en ofensiva como en defensiva, se ganó bastante, pero en el gol también fue una pelota aérea con el cabezazo de Colazo y entró en el ángulo, ese fue el error".

Las valoraciones del nuevo técnico

El líbero se mostró satisfecho por esta nueva forma de trabajar con Bernardi a la cabeza. "Arrancamos un método nuevo de entrenamiento, muy intenso, por eso se vio esa mejoría dentro del campo. Tenemos unos días más para preparar el partido con Huracán, con esa intensidad y seguro vamos a ir mejorando", dijo.

"Estamos apoyando a los chicos, ante Unión lo hicieron muy bien. Tanto Valentino (Acuña), como Facundo (Guch), quien ya lo había demostrado contra Tigre también en un momento complicado, como a Russo, hay que apoyarlos. Tienen que seguir haciéndolo de esta manera", manifestó sobre el rendimiento de los juveniles.

Por último, agradeció al hincha rojinegro que no dejó de alentar y apoyar en cada momento del choque:."A la gente no le podemos decir nada. Alentaron desde el primer minuto, durante el partido, cuando nos hicieron el gol podía cambiar el clima y siguieron apoyando hasta el minuto 95. Solamente hay agradecimiento".

