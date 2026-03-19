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Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newell's después de la renuncia de Sensini

El club busca salir de la crisis y la dirigencia intenta armar un nuevo escenario para el manejo del fútbol. Reunión del oficialismo con la oposición

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

19 de marzo 2026 · 10:51hs
Los jugadores de Newells se retiran humillados después de ser goleados por Lanús.

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Los jugadores de Newell's se retiran humillados después de ser goleados por Lanús.

El momento de Newell's no da para respiros. La derrota por goleada ante Lanús por cinco a cero desembocó en las renuncias tanto del gerente de fútbol, Roberto Sensini, como la del secretario técnico, Fernando Bacci, quienes dieron un paso al costado en la búsqueda de descomprimir una situación que ante cada partido se vuelve más tensa.

Tras conversaciones en estas últimas horas de parte de la dirigencia y ante la lejanía del próximo mercado de pases que llegará recién en junio y será extenso por el Mundial, se resolvió poner toda la atención al partido del sábado ante Gimnasia de Mendoza, en el Coloso, un encuentro clave para poder lograr la primera victoria del campeonato y empezar a levantar la cabeza de una vez por todas.

>>Leer más: Julián González: "Newell's está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia"

¿Esto qué quiere decir? Que el rol que desempeñaba Roberto Sensini como gerente de fútbol no será buscado de manera inmediata por Ignacio Boero y, por ende, el propio presidente Leproso tendrá comunicación directa con Frank Kudelka para resolver todos los temas relacionados con el fútbol de la primera división.

>>Leer más: Newell's: una renuncia con el fin de "descomprimir" un presente de máxima preocupación

Reunión clave entre oficialismo y oposición

Entre otras de las medidas que se tomaron las últimas horas por parte de la dirigencia, y después de la marcha que varias agrupaciones realizaron este miércoles a la tarde en la puerta principal del club pidiendo una reacción por parte de la comisión directiva Leprosa, se llegó a una decisión.

>>Leer más: La renovación de Esponda destapó otra vez el enigma Concina en Newell's

Desde la dirigencia, se llamó a una reunión a cada uno de los últimos candidatos a presidente, para discutir sobre el camino a seguir de aquí en más y buscar soluciones conjuntas a corto plazo. Al oficialismo, encabezado por el presidente de la institución Ignacio Boero, se le sumarán Cristian D'Amico, por Movimiento Rojinegro Querido; Julián González, por Fuerza Leprosa, y Guillermo Muñoz, por la Agrupación 8 de Marzo.

El cónclave se desarrollará en el estadio Marcelo Bielsa, el sábado 21, en vísperas del encuentro que jugará unas horas más tarde el equipo de Frank Kudelka, en ese mismo lugar, desde las 17.45, ante Gimnasia de Mendoza, por la fecha once de la Liga Profesional.

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