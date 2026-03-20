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Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia

El gobierno provincial abrió los sobres con propuestas de 20 empresas. La inversión en obras supera los 8700 millones de pesos

20 de marzo 2026 · 15:24hs
El gobierno provincial presentó en sociedad las obras para el Parque Independencia

El gobierno provincial presentó en sociedad las obras para el Parque Independencia, de cara a los Juegos Suramericanos 2026

El Parque Independencia será el epicentro de los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario, una de las sedes junto a Santa Fe y Rafaela. Para ello, la organización dispuso la puesta a punto del pulmón verde de la ciudad con una inversión que supera los 8.700 millones de pesos. En total, fueron 20 empresas que buscan quedarse con la obra que incluye remodelación de veredas, iluminación y mobiliario urbano.

Desde el área técnica municipal, se detalló que la puesta en valor incluirá más de 60.000 metros cuadrados de veredas accesibles con rampas y losetas podotáctiles, la renovación integral del sistema de iluminación, la construcción de un muelle sobre el lago y la instalación de nuevo mobiliario urbano. También se sumarán espacios recreativos, como un circuito de calistenia, la mejora de juegos infantiles y la incorporación de nuevas especies arbóreas.

Por su parte, el gobierno provincial remarcó que el pliego de la licitación también dispone que se sumen cámara de videovigilancia del sistema lince y una ampliación del 30% de la cobertura en zonas comunes y de servicios. “Buscamos que estas inversiones dejen una huella duradera en la ciudad”, indicó el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano.

>> Leer más: Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

El proyecto, presentado por la Municipalidad y financiado por el gobierno povincial, tiene un presupuesto oficial de $8.739.629.336 y un plazo de ejecución de 180 días.

Los XIII Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplina.

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Las ofertas para remodelar el Parque Independencia

En el marco del plan de inversiones que el gobierno de Santa Fe impulsa de cara a los Juegos Suramericanos de septiembre, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes la licitación de las obras para la puesta en valor del Parque Independencia, en Rosario, que quedarán como legado urbano tras la competencia.

El proyecto, presentado por la Municipalidad y financiado por la Provincia, cuenta con un presupuesto oficial de $8.739.629.336 y un plazo de ejecución de 180 días. Las intervenciones abarcarán seis sectores e incluyen mejoras en veredas interiores, iluminación y mobiliario urbano en avenidas clave como Pellegrini, Ovidio Lagos, 27 de Febrero, Moreno y el corredor de bulevar Oroño.

Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario, se presentaron 20 empresas oferentes, con las siguientes propuestas económicas:

>> Electroconstructora SRL ($ 7.931.037.516)

>> Conylog SRL ($ 6.930.197.155)

>> Pilatti SA ($ 6.596.246.290)

>> Obring SA ($ 7.520.911.712)

>> Pirámide – Mundo Construcciones (UT) ($ 6.265.572.829)

>> Pose SA ($ 7.365.585.528)

>> Coemyc – Obras y Ser (UT) ($ 7.407.711.004)

>> Construcciones Tres SRL ($ 7.151.034.020)

>> Llaneados SRL ($ 8.144.513.999)

>> Dinale ($ 8.885.938.599); Duamak SA ($ 8.672.152.430)

>> Depaoli & Trosce SRL ($ 6.997.617.050)

>> Conhormac SRL ($ 8.880.942.783)

>> Edeca SA ($ 6.574.613.694)

>> Dyscon – Del Sol (UT) ($ 6.804.387.923)

>> Coirini SA ($ 7.703.686.901)

>> Capitel SA – Alca (UT) ($ 6.759.665.834)

>> Deprop – PH Constructora (UT) ($ 5.993.113.232)

>> Rovial SA – Epreco SRL (UT) ($ 6.638.999.394)

>> Rosario Servicios SRL ($ 7.809.751.496).

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Vuelta de página para Rosario

El gobernador Pullaro destacó el proceso de recuperación que atraviesa Rosario y lo vinculó con el esfuerzo colectivo para revertir el contexto de violencia que marcó los últimos años. “Para llegar a este momento hubo gente que la pasó mal durante mucho tiempo y que trabajó para enfrentar al crimen organizado que impedía vivir con normalidad”, señaló.

En ese sentido, remarcó que “Rosario está renaciendo” y subrayó que “con el esfuerzo de todos, la ciudad está cambiando”. El mandatario sostuvo que la inversión en infraestructura busca dejar atrás la etapa de inseguridad y consolidar valores vinculados al deporte, la cultura del esfuerzo y el desarrollo social.

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“Los Juegos Suramericanos van a ser la vuelta final de la página del proceso oscuro que nos tocó vivir”, afirmó, y agregó que el objetivo es que la ciudad recupere plenamente su dinámica y calidad de vida.

En paralelo, avanzan otros proyectos estratégicos como el estadio multipropósito Parque Independencia, el Rosario Arena y nuevas instalaciones deportivas, que forman parte del esquema integral de infraestructura para el evento.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin valoró el alcance de las obras y sostuvo que permitirán contar con “un parque jerarquizado como nunca antes, con mayor accesibilidad y seguridad”. Además, destacó que cada intervención está pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos.

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