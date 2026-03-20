Central: la sanción al Gigante tras los festejos del clásico no alcanza a la Copa Libertadores

Central recibió una sanción de dos fechas con restricciones en cuanto a banderas y pirotecnia para los próximos partidos en el Gigante de Arroyito.

Lo que se preveía se confirmó. Central fue sancionado. Los excesos en la celebración del clásico , el sábado 13 de marzo en el Gigante en ocasión del partido ante Banfield, trajeron consecuencias para Central . Además, por reincidencia. Y también se dio el repudio de varios sectores, entre ellos de la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario.

El coordinador de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez , confirmó a Ovación la sanción a Central, en la medida que implica que el club deberá disputar sus próximos dos partidos como local sin banderas, sin instrumentos y sin elementos de animación en todas las tribunas del estadio.

Lo que además aclaró el funcionario es que esta restricción "no incluye la disputa de los partidos la Copa Libertadores de América", donde hay otro protocolo de parte de la organización del evento.

Así Central será sancionado como local en la Liga Profesional porque en ese marco se dio la contravención. Y entonces los partidos serán ante Atlético Tucumán, luego el club se ajustará a la reglamentación de Conmebol y volverá a tener la restricción frente a Sarmiento en el Gigante de Arroyito.

Aquel día el juez Nicolás Lamolina informó que durante un minuto y medio, a mitad del primer tiempo, debió suspender el partido porque desde un sector de la parcialidad de Central se arrojaron muñecas inflables y muñecos de bebé con la camiseta del clásico rival.

El mensaje luego de los hechos en el Gigante

Hubo muñecas inflables de mujeres y de bebés, lo que llevó la cuestión más allá y por eso la pronunciación del colectivo feminista, lésbico y trans de Rosario, que repudió el hecho por entender que fue "una incitación a la violación".

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"El uso de un objeto que representa un cuerpo femenino para simbolizar la derrota o la humillación del rival no es una metáfora deportiva inocente, no es ingenio popular, ni folclore del fútbol, es el desplazamiento de una lógica de dominación sexual al ámbito del campo de juego", sentenció el comunicado de la agrupación.