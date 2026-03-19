Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Donald Trump

Todavía faltan definir algunos detalles, como el tamaño y la denominación, pero el diseño ya fue aprobado

Una comisión federal de artes aprobó el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente Donald Trump, que será lanzada durante las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos, el 4 de julio.

La votación de la Comisión de Bellas Artes, integrada por simpatizantes del presidente republicano que fueron nombrados por él, se realizó sin objeciones. Esto despeja el camino para que la Casa de Moneda comience la producción de la nueva moneda. Todavía faltan definir algunos detalles, como el tamaño y la denominación, pero el diseño ya fue aprobado.

“A medida que nos acercamos a nuestro 250º aniversario, estamos encantados de preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y de la democracia, y no hay una silueta más emblemática para el anverso de esas monedas que la de nuestro presidente en funciones, Donald J. Trump”, señaló en un comunicado el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach.

La ley federal establece que ningún presidente vivo puede aparecer en billetes o monedas de curso legal en Estados Unidos. Pero Megan Sullivan, jefa interina de la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de Moneda, indicó que el secretario del Tesoro tiene autoridad para dar el visto bueno a la acuñación y emisión de nuevas monedas de oro de 24 quilates, algo que el secretario Scott Bessent utilizó para evitar la prohibición y colocar la imagen de Trump en una moneda.

El anverso de la moneda muestra una imagen de Trump con traje y corbata y una expresión seria. Sus puños descansan sobre un escritorio mientras él se inclina hacia adelante. En la mitad superior de la moneda, la inscripción “Libertad” traza un arco leve, y debajo figuran los años 1776-2026. Las palabras “En Dios confiamos” están en la parte inferior, con siete estrellas a un lado de la moneda y seis estrellas en el otro.

El reverso muestra a un águila calva en pleno vuelo, con la inscripción “Estados Unidos de América” en el lado derecho y “E pluribus unum” en el lado izquierdo, palabras latinas que significan “de muchos, uno”.

“Sé que es una imagen muy fuerte y muy dura de él, y creo que es apropiado tener a un presidente en funciones que está al frente del país durante el año 250 en una moneda conmemorativa de ese año”, declaró el comisionado Chamberlain Harris, alto asesor de Trump en la Casa Blanca.