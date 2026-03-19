La Capital | El Mundo | Estados Unidos

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Donald Trump

Todavía faltan definir algunos detalles, como el tamaño y la denominación, pero el diseño ya fue aprobado

19 de marzo 2026 · 21:34hs
El diseño aprobado.

El diseño aprobado.

Una comisión federal de artes aprobó el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente Donald Trump, que será lanzada durante las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos, el 4 de julio.

La votación de la Comisión de Bellas Artes, integrada por simpatizantes del presidente republicano que fueron nombrados por él, se realizó sin objeciones. Esto despeja el camino para que la Casa de Moneda comience la producción de la nueva moneda. Todavía faltan definir algunos detalles, como el tamaño y la denominación, pero el diseño ya fue aprobado.

“A medida que nos acercamos a nuestro 250º aniversario, estamos encantados de preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y de la democracia, y no hay una silueta más emblemática para el anverso de esas monedas que la de nuestro presidente en funciones, Donald J. Trump”, señaló en un comunicado el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach.

La ley federal establece que ningún presidente vivo puede aparecer en billetes o monedas de curso legal en Estados Unidos. Pero Megan Sullivan, jefa interina de la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de Moneda, indicó que el secretario del Tesoro tiene autoridad para dar el visto bueno a la acuñación y emisión de nuevas monedas de oro de 24 quilates, algo que el secretario Scott Bessent utilizó para evitar la prohibición y colocar la imagen de Trump en una moneda.

El anverso de la moneda muestra una imagen de Trump con traje y corbata y una expresión seria. Sus puños descansan sobre un escritorio mientras él se inclina hacia adelante. En la mitad superior de la moneda, la inscripción “Libertad” traza un arco leve, y debajo figuran los años 1776-2026. Las palabras “En Dios confiamos” están en la parte inferior, con siete estrellas a un lado de la moneda y seis estrellas en el otro.

El reverso muestra a un águila calva en pleno vuelo, con la inscripción “Estados Unidos de América” en el lado derecho y “E pluribus unum” en el lado izquierdo, palabras latinas que significan “de muchos, uno”.

“Sé que es una imagen muy fuerte y muy dura de él, y creo que es apropiado tener a un presidente en funciones que está al frente del país durante el año 250 en una moneda conmemorativa de ese año”, declaró el comisionado Chamberlain Harris, alto asesor de Trump en la Casa Blanca.

Noticias relacionadas
Los canales oficiales de Estados Unidos, Israel e Irán difundieron memes en medio de la guerra.

Conflicto en Medio Oriente: el uso de memes oficiales abre el debate sobre la comunicación bélica

cuba en crisis, entre apagones generales y el acecho de estados unidos

Cuba en crisis, entre apagones generales y el acecho de Estados Unidos

la confederacion asiatica confirma que iran va a jugar el mundial en eeuu

La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en EEUU

El presidente de Estados Unidos destacó el ataque a la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg.

Estados Unidos bombardeó la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán

Ver comentarios

Las más leídas

¿Se viene la lluvia?: alerta amarillo por tormentas para el fin de semana

¿Se viene la lluvia?: alerta amarillo por tormentas para el fin de semana

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

A Newells vamos a ir a ganar: dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El fixture que tendrá Central en la Libertadores en busca de la clasificación

El fixture que tendrá Central en la Libertadores en busca de la clasificación

Los rivales de Central: un club que creció, uno de los tradicionales del siglo y el otro muy novato

Los rivales de Central: un club que creció, uno de los tradicionales del siglo y el otro muy novato

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

En la Copa Libertadores compartirá el Grupo H con Independiente del Valle, Libertad de Paraguay y Universidad Central
Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Por Elbio Evangeliste
Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Economía

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Se viene la lluvia?: alerta amarillo por tormentas para el fin de semana

¿Se viene la lluvia?: alerta amarillo por tormentas para el fin de semana

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

Central da el primer paso frente al viejo sueño de la Copa Libertadores

A Newells vamos a ir a ganar: dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Ovación
Los rivales de Central: un club que creció, uno de los tradicionales del siglo y el otro muy novato
Ovación

Los rivales de Central: un club que creció, uno de los tradicionales del siglo y el otro muy novato

Los rivales de Central: un club que creció, uno de los tradicionales del siglo y el otro muy novato

Los rivales de Central: un club que creció, uno de los tradicionales del siglo y el otro muy novato

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Tenis: Primera Libre abrió el Campeonato Interclubes 2026 de la Asociación Rosarina

Tenis: Primera Libre abrió el Campeonato Interclubes 2026 de la Asociación Rosarina

Policiales
Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal
Policiales

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Parque Independencia: nuevas veredas, un muelle del Laguito y un nuevo cartel

Parque Independencia: nuevas veredas, un muelle del Laguito y un nuevo cartel

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra
Economía

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas
La Ciudad

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda
La Ciudad

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias
LA CIUDAD

Nueva línea de colectivo: llega "Enlace Uriburu" para conectar zonas de industrias

¿Se viene la lluvia?: alerta amarillo por tormentas para el fin de semana
La Ciudad

¿Se viene la lluvia?: alerta amarillo por tormentas para el fin de semana

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Las maniobras de los ex-Afip en Santa Fe para cobrar sobres por alquileres
Política

Las maniobras de los ex-Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres

Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newells
Ovación

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más
La Ciudad

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Por Facundo Borrego
Política

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó
Ovación

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale