Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón

Un periodista nipón le preguntó sobre la falta de advertencias en el ataque de Estados Unidos a Irán, y el mandatario respondió: "¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó en presencia de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor durante la II Guerra Mundial.

Un periodista nipón le preguntó al mandatario estadounidense por qué no advirtió a aliados como Japón sobre su intención de atacar Irán, a lo que Trump respondió: "No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción —y lo hemos hecho con gran contundencia— no se lo contamos a nadie porque buscábamos el factor sorpresa".

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Y terminó con una incómoda broma: "¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron lo de Pearl Harbor?", sentenció frente a la primera ministra japonesa en el Despacho Oval.

Embed La incómoda broma de Trump ante la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi: “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisasteis de lo de Pearl Harbor?”



La alusión de Trump ha generado un silencio frío en la sala: Takaichi mantuvo una sonrisa tensa ante la… pic.twitter.com/Rr6RMf59c3 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 19, 2026

El ataque japonés sobre la base naval en la isla de Hawai, en diciembre de 1941, no solamente representó la entrada de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico, sino que hasta el 11-S fue el ataque que más víctimas estadounidenses había dejado en suelo nacional.

Es, junto con el lanzamiento de dos bombas atómicas estadounidenses sobre Japón, uno de los episodios que Washington y Tokio suelen evitar mencionar en la medida de lo posible en el marco de su relaciones diplomáticas.