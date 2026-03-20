Tras pedir ayuda por redes, el agroinfluencer de Santa Teresa recuperó parte de la hacienda robada

La Joya Agro pidió colaboración para hallar 190 vacas y horas más tarde la división de Los Pumas hallaron gran parte de los animales en un feedlot entre Firmat y Chabás

Fiscalía investiga un caso de robo y estafa en el manejo de casi 200 vaquillonas y novillos en Santa Teresa

Bruno Riboldi, conocido por su rol activo en redes como La Joya Agro , denunció ante la justicia y a través de sus redes que había sido víctima de un importante robo en la localidad de Santa Teresa . En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el productor ganadero expuso que le faltaban 190 animales y pidió colaboración a los vecinos para poder dar con la hacienda . Horas más tarde, un operativo de la Policía de Santa Fe encontró parte del ganado en la zona rural entre Firmat y Chabás.

A cargo de la investigación está la Fiscalía de Villa Constitución, que en primera instancia se caratuló como robo y estafa y para el recupero del ganado intervino la guardia Rural Los Pumas. El tema se conoció este viernes cuando La Joya Agro difundió un video en redes sociales en el denunció la sustracción de 190 animales y pidió colaboración a gente de la zona para tratar de recuperarlos. La investigación de este caso está a cargo del fiscal Ramiro Martínez de la Unidad Fiscal de Villa Constitución.

La víctima de la maniobra es Bruno Riboldi, un influencer del agro identificado en redes como @lajoya.agro, quien denunció que una persona que explota un campo de la zona trasladó sin su autorización casi 200 cabezas de cabezas de ganado de su propio predio ubicado en Santa Teresa.

Desde Fiscalía indicaron que a La Capital que en la presentación judicial, la víctima aportó datos del presunto implicado en el robo de 190 animales, entre vaquillonas y novillos. Con todos estos datos, la fiscalía inició las investigaciones y este martes la Policía de Santa Fe intervino esta tarde de viernes un establecimiento rural del sur de Santa Fe que era utilizado para el feedlot, un corral para el engorde del ganado.

Allí encontraron 161 animales y ya están siendo restituidos al agroinfluencer, mientras tanto sigue la búsqueda de los 29 animales restantes. Riboldi, además, apuntó contra un exsocio ante la justicia. El sospechoso sigue prófugo.

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El caso trascendió a partir de la publicación en Instagram que hizo el productor este viernes por la mañana. En un video breve, el muchacho contó: “Los animales siguen desaparecidos. Estuvimos buscando de aquí para allá, y no hay rastros de los animales. Estuvimos buscando todo el día. Estaban en un campo cerca de Santa Teresa”.

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"Desaparecieron 190 animales (90 hembras y 100 machos). Estamos en el cruce donde estás las cooperativas de Santa Teresa y Máximo Paz, buscando información”, expresó La Joya Agro.

“Cualquier dato que nos puedan acercar, viene bien”, agregó el hombre, quien difundió la marca que llevan los animales y brindó el número de caravana 3U63. “Aunque sean 20 o 30 animales los que vean por ahí, nos ayudarán avisando la Patrulla Rural de la zona de Santa Teresa, Máximo Paz o Alcorta. Que sea lo que Dios quiera”, cerró el productor su mensaje.