Caso $Libra: el fiscal Taiano rompió el silencio y negó demoras en la investigación

Luego de las críticas por supuestas demoras en el acceso a información clave, aseguró que la pesquisa avanza con respeto a las garantías procesales

El fiscal Eduardo Taiano salió a responder críticas y defendió el manejo de la investigación.

El titular la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, Eduardo Taiano , aclaró este viernes que las demoras en el avance de la causa $Libra tuvieron que ver con el “sumario administrativo” dictado por el procurador Eduardo Casal . De ese modo, salió al cruce de las críticas por supuestas demoras en el acceso a información clave .

La polémica gira en torno al análisis del celular del lobista Mauricio Novelli , una pieza clave del expediente vinculado a la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.

Taiano, quien subroga esa fiscalía, señaló a través de un comunicado que “luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip)”.

“Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba «en curso» . Ese documento es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, añadió.

El informe final con “conclusiones rigurosas” fue elevado a esa fiscalía el 13 de enero pasado y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero, quedó disponible para las partes con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo.

La fiscalía indicó que “la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin (medida que finalmente no se concretó) no tuvo otro objetivo que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados”.

Pero la medida “fue dejada sin efecto al conocerse que el procurador había iniciado un sumario administrativo y promovido una investigación penal por esa irregularidad”.

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Esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10. Las precisiones servirán para “llevar claridad respecto de lo ocurrido más allá de que la fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”, concluyó.

Los interrogantes apuntan al momento en que se incorporó el peritaje al expediente. Críticos señalan que Taiano recibió informes preliminares desde noviembre de 2025 y el documento final en enero de 2026, pero que recién lo subió al sistema en febrero.

El 6 de marzo, Volosín publicó en su portal La Justa extractos del análisis forense, incluyendo el borrador de acuerdo mencionado, mensajes, llamadas recuperadas y otros elementos sensibles.

Por su parte, diputados nacionales como Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y otros anunciaron que presentarán una denuncia contra Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público por presunto “entorpecimiento” de la investigación y posible “encubrimiento”.

Además, impulsan el apartamiento del fiscal de la causa y exigen explicaciones formales al jefe del Estado; a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios mencionados en las comunicaciones recuperadas.

La defensa de Novelli estudia cuestionar la validez del peritaje en base a supuestas irregularidades en la extracción de datos privados.

El escándalo $Libra

El escándalo estalló en febrero de 2025, cuando Milei escribió en la red social X promocionando la criptomoneda $Libra, creada por la firma estadounidense Kelsier Ventures.

Poco después, miles de inversores reportaron pérdidas significativas tras el colapso del precio del token.

Por el momento, la causa permanece en el Juzgado Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con Taiano al frente de la instrucción delegada.