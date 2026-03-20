Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada.

El hombre de 34 años fue imputado por la tentativa de homicidio de Tamara Molina, finalmente asesinada el 14 de marzo pasado

Un hombre de 34 años que se entregó a la Justicia el miércoles pasado fue imputado y quedó preso por el intento de homicidio de una joven en febrero pasado. La víctima del ataque, ocurrido en barrio Tablada, finalmente fue asesinada el 14 de marzo pasado. Por el momento al hombre no le atribuyeron el crimen sino la tentativa.

Miguel Ángel "Miguelito" González fue imputado este viernes por la fiscal Paula Barros por los delitos de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego y portación ilegítima. La jueza Luciana Vallarela determinó que quedará en prisión preventiva hasta el 14 de septiembre de 2026.

El sospechoso se había entregado el miércoles pasado en la sede de la Policía de Investigaciones. "Miguelito" tenía pedido de captura por la tentativa de homicidio de Tamara Milagros Molina y como sospechoso de la balacera contra el supermercado Carrefour ocurrida el 22 de febrero, un día después del ataque a la joven. Sin embargo en esta audiencia no le atribuyeron el ataque al comercio.

Finalmente asesinada

Támara Milagros Molina, de 18 años, fue víctima de un ataque a balazos el pasado 21 de febrero. Le dispararon desde una moto cuando caminaba por Spiro al 400, el sector del barrio Tablada conocido como Villa Manuelita. Semanas después, el 14 de marzo, la joven finalmente fue asesinada a pocas cuadras de allí.

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La imputación de la fiscal Barros planteó que Miguelito González fue quien le disparó a Tamara en febrero pasado. Indicó que cerca de las 21.30 del 21 de febrero el imputado iba en una moto con un hombre todavía no identificado cuando advirtieron que la víctima caminaba por la calle. Entonces doblaron en U, fueron en su dirección y González comenzó a dispararle con una pistola calibre 9 milímetros.

Tamara Milagros Molina sobrevivió al ataque pero tres semanas después fue asesinada. La Fiscalía indicó que los autores del hecho no fueron identificados. La víctima era hermana de un joven imputado como parte de una banda criminal del barrio Tablada.