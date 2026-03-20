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Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Los rojinegros reciben el sábado a Gimnasia de Mendoza y además estarán pendientes de dos partidos del domingo para salir del fondo

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

20 de marzo 2026 · 16:17hs
Newells necesita lograr su primera victoria del año el sábado en el Coloso.

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's necesita lograr su primera victoria del año el sábado en el Coloso.

Newell's está ante una fecha clave en la que puede salir de la zona tan temida del descenso directo, donde está hundido momentáneamente. Está claro que faltan jugarse todavía seis fechas del Apertura y las 16 completas del Clausura para el cierre de la temporada 2026, pero sobrepasar ahora del casillero rojo del descenso sería hasta un gran envión anímico para lo que viene.

El rojinegro recibe este sábado, a las 17.45, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en un Coloso que estará ávido por ver el primer éxito del Apertura, donde hasta acá el equipo sólo logró tres empates y sufrió seis derrotas, la última muy dura en la visita a Lanús.

Este partido ante los mendocinos recién ascendidos podría servir de golpe de efecto para lo que viene. Porque si el rojinegro de Frank Kudelka logra sumar los tres puntos tendrá muchas chances de salir del último puesto de la tabla acumulada, la misma que hoy lo estaría condenando.

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Newell's y la tabla acumulada

La lepra tiene 3 puntos y recibe a Gimnasia de Mendoza (9). Si este sábado gana el equipo de Kudelka llegará a las seis unidades y allí esperará lo que ocurra el domingo, especialmente con la atención en dos canchas.

A las 15.30 del domingo, Sarmiento (10 puntos) recibirá en Junín a Aldosivi (5 unidades), por lo que si el Tiburón pierde, se quedaría por debajo de la línea de Newell’s en caso de una victoria leprosa.

Pero hay otra oportunidad que el rojinegro podría capitalizar si gana su partido de esta fecha 12. Porque también el domingo, a las 17.45, Estudiantes de Río Cuarto (4 puntos) recibe al entonado River del Chacho Coudet (17). Y si los cordobeses no ganan, quedarían abajo ante un eventual triunfo rojinegro.

Es decir que una victoria del equipo del Parque podría significar pasar a dos equipos en la tabla acumulada, en una batalla que será muy larga, pero siempre es bueno oxigenarse cuanto antes.

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Los promedios

Y en cuanto a la tabla de los promedios, también será clave vencer a Gimnasia, ya que en caso de una victoria mendocina en el Parque, superaría la línea de Newell’s en este registro.

Los que no podrán superar a Newell’s en el promedio en esta fecha son Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi ni Sarmiento, más allá de los resultados que se presenten.

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