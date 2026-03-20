La decisión que tomará Central con Di María y Copetti para el partido del domingo en Mendoza

El equipo de Jorge Almirón se enfrentará el domingo por la noche a Independiente Rivadavia. El Canalla puede llegar a la cima del grupo B

Ángel Di María ingresó desde el banco ante Banfield y definió el partido a favor de Central.

Central ya conoce a sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, pero ahora volverá a ponerse el chip del torneo Apertura, ya que el domingo tendrá una visita de riesgo al líder de la zona B: Independiente Rivadavia de Mendoza, una excelente medida, ya que es otro de los equipos argentinos que jugará esta edición del máximo torneo continental. ¿Qué pasará con Ángel Di María?, es la gran pregunta en el mundo canalla.

El equipo de Jorge Almirón (18 puntos), que viene de cuatro partidos sin derrotas (tres victorias y un empate), visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza (20), el domingo a las 22.15, con arbitraje de Pablo Echavarría y con José Carreras en el VAR, en busca de subirse a lo más alto del grupo. A su vez, Belgrano (segundo con 19 unidades) recibe el sábado a Racing.

Todas las miradas de Central están puestas en la figura de Ángel Di María, que sigue lidiando con una sobrecarga en el aductor, aunque a pesar de ello ingresó en el complemento ante Banfield y con un par de pinceladas fue clave para dar vuelta el resultado y vencer al Taladro en el Gigante de Arroyito. Antes no había jugado en el empate 0 a 0 frente a Argentinos en La Paternal.

Di María, un jugador vital

Se sabe que un rato de Di María puede ser vital y decisivo en la historia de un partido y que además Angelito prefiere estar el mayor tiempo posible dentro de la cancha para ayudar a sus compañeros.

La realidad en cuanto al actual campeón del mundo es que será esperado hasta último momento para definir si se sube al avión que el sábado por la tarde partirá rumbo a Mendoza. Si está disponible, podría viajar con la delegación, pero eso se definirá recién sobre la hora del vuelo.

Está claro que el máximo objetivo es que Di María esté diez puntos para el debut canalla en la Copa Libertadores de América recibiendo a Independiente del Valle de Ecuador, entre el 7 y 9 de abril.

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La situación de Enzo Copetti

El mismo criterio se utilizará con Enzo Copetti, que se repone de "una lesión muscular en el aductor izquierdo" y también esperarán hasta último momento para definir su inclusión en la nómina de concentrados que viajará a tierras cuyanas.

Copetti es el recambio natural de Alejo Veliz, que viene con un gran trajín y además tiene el arco cerrado en los últimos partidos.

Julián Fernández, en duda

En tanto, el que está en duda para ser parte de la delegación es Julián Fernández, que tiene una molestia en el talón y podría perderse el duelo ante los mendocinos.

A su vez, Emanuel Coronel sigue sin entrenar con el grupo y lo hace en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria debido a que no acordó la renovación del contrato que se le vence a fin de año. En este sentido, podría sumarse a la comitiva el juvenil lateral Elías Verón.

Así las cosas, este sábado Jorge Almirón terminará de delinear el equipo que buscará extender la buena cosecha canalla en suelo mendocino y, si es posible, treparse a la cima de las posiciones de la zona B.

Central buscará lograr lo antes posible el pasaje a los octavos de final del Apertura y, mientras tanto, poner todas las energías en la Copa Libertadores, donde integrará el grupo H junto a Independiente del Valle de Ecuador, Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.