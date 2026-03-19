Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina

"El Estado no puede mirar para otro lado", remarcó el peronista Eduardo Valdés al solicitar informes al gobierno

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) presentó un proyecto de resolución para solicitar informes al gobierno sobre la situación de la salud mental en la Argentina y advirtió sobre el deterioro del sistema y la falta de información oficial.

“La crisis de salud mental es alarmante y el Estado no puede mirar para otro lado. Es imprescindible saber qué está haciendo el gobierno frente a esta situación, si es que está haciendo algo o simplemente está abandonando a su suerte a las personas que necesitan asistencia”, sostuvo.

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La iniciativa solicita precisiones al Ministerio de Salud de la Nación sobre el presupuesto asignado y ejecutado en el área, el funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental, la implementación de la ley nacional de Prevención del Suicidio y las políticas públicas destinadas a abordar el aumento de los padecimientos psíquicos en la población.

En los fundamentos del proyecto, el legislador de Unión por la Patria (UxP) remarcó que la situación se agravó en los últimos años y que existe una creciente demanda en el sistema público. “Estamos ante un escenario de alta vulnerabilidad emocional, con un incremento sostenido de consultas, internaciones y casos vinculados a consumos problemáticos, en un contexto de crisis económica y social”.

Valdés puso especial énfasis en el aumento de los suicidios y de los intentos de suicidio, en particular entre jóvenes, y sostuvo que se trata de un problema estructural. “Requiere políticas públicas urgentes, integrales y sostenidas en el tiempo. No podemos naturalizar cifras que expresan sufrimiento y abandono”.

Valdés advirtió además sobre el impacto del ajuste en áreas sensibles del Estado y afirmó que “el deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental de la población”.