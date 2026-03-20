El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras. 

La causa pasará a la unidad fiscal de Violencia Institucional y se investigará el desempeño del agente que usó la Taser con un hombre rociado con combustible

La unidad fiscal de Violencia Institucional quedará a cargo del caso del vigilador que está internado en grave estado por quemaduras en su cuerpo. El incidente se dio cuando el hombre, que se había rociado con combustible, fue reducido por un policía mediante el uso de pistola Taser . En ese sentido se investiga un mal uso de esta arma de baja letalidad que la policía provincial usa desde septiembre de 2025 bajo un protocolo de aplicación.

Pablo O., de 36 años, está internado en el Hospital Clemente Álvarez con quemaduras en gran parte de su cuerpo. El incidente ocurrió la semana pasada cuando el hombre, que trabajaba como vigilador tercerizado de una empresa de transportes, reclamaba una deuda salarial. En ese marco lo primero que trascendió fue que se prendió fuego a modo de protesta.

El caso tomó estado público este jueves a partir de la viralización de un video que muestra cómo el hombre quedó envuelto en llamas. Ese registro implicó un giro en la investigación porque también capta el momento en que, instantes antes de que se inicie el fuego, un policía reduce al hombre mediante el uso de pistola Taser.

A Violencia Institucional

La Fiscalía Regional confirmó que la causa se inició en la unidad de Homicidios Culposos, donde se llevaron adelante las primeras medidas de la investigación. Ahora, con la aparición del video, pasará a la unidad de Violencia Institucional.

>> Leer más: Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

En ese marco queda bajo la lupa el uso de la pistola Taser por parte del agente que aparece en el video, de quien no trascendió la identidad. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que en principio podría tratarse, como mínimo, de negligencia en el uso de esta arma de baja letalidad.

Es por eso que se investigará si el fuego se inició a partir de la descarga eléctrica de la pistola Taser sobre el cuerpo de la víctima, que se había rociado con combustible previamente. Si bien el legajo fue derivado a la unidad de Violencia Institucional, todavía no se designó a cargo de qué fiscal quedará la investigación.

El uso de pistola Taser en Santa Fe

La Policía de Santa Fe comenzó a portar pistolas Taser en septiembre pasado. Desde entonces se utilizó en al menos tres casos donde los resultados fueron los esperados: el sospechoso fue reducido sin provocar daños mayores. El primer caso fue el 28 de septiembre, cuando una suboficial de policía la utilizó para reducir a una mujer que atacó a los agentes durante un operativo.

>> Leer más: El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Ocurrió en el barrio Puente Gallego tras un procedimiento policial iniciado por un caso de violencia de género. En ese marco Brisa V. se acercó al lugar para ver qué estaba pasando y se abalanzó sobre un patrullero. Entonces comenzó a darle puñetazos y patadas a los cristales traseros del auto. Al no desistir ante el pedido de la policía, fue reducida mediante una descarga de Taser.

El 13 de febrero pasado otra intervención policial requirió uso de Taser. Fue en Villa Gobernador Gálvez, cuando la policía redujo a un hombre que amenazaba con autolesionarse y puso en riesgo al personal sanitario y policial que intentaba controlar la situación.

Luego del caso del vigilador que terminó afectado por el fuego, se registró la última intervención policial con pistola Taser. Fue el viernes por la noche en Lavalle al 4100, cuando un hombre que iba a ser aprehendido por amenazar a su pareja intentó agredir al personal policial.