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Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

Este viernes comenzaba una nueva edición de la cita gastronómica en el Parque a la Bandera, pero la tormenta corrió la agenda. Este sábado se retomará la agenda

20 de marzo 2026 · 13:19hs
En octubre de 2024 también la lluvia complicó el comienzo de la Fiesta Nacional del Helado en Rosario

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En octubre de 2024 también la lluvia complicó el comienzo de la Fiesta Nacional del Helado en Rosario

Estaba todo preparado para el comienzo de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario, pero las condiciones climáticas lo impidieron. La tormenta que se inició este viernes al mediodía y que irá en aumento hasta la noche forzó a suspender el inicio de esta fiesta en torno al helado, postre por excelencia en la ciudad. La organización aseguró que este sábado retomarán la agenda.

Vecinos y transeúntes apuraron su andar para resguardarse del fuerte aguacero que se abrió sobre la ciudad este viernes en el horario del almuerzo. Mientras tanto, los heladeros miraban al cielo implorando que la nube fuera pasajera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había adelantado inestabilidad emitiendo un alerta amarillo, pero para la noche. Sin embargo, se adelantó varias horas.

En este marco, los organizadores del evento que convoca anualmente a miles de rosarinos y también turistas decidieron la suspensión de toda actividad para este viernes: "Se suspende el comienzo de la Fiesta Nacional del Helado por la alerta meteorológica de fuertes tormentas", anunciaron.

Todo estaba planeado para comenzar a recibir al público: cerca de las 16.30 sería la apertura y las 22 heladerías participantes esperaban ansiosas. Además de ser un evento donde se presentan gustos extravagante, hay espectáculos musicales y sorteos, todo sirve para acercar a comercios y fanáticos del postre helado.

A pesar de la desazón por la suspensión del primer día, los organizadores adelantaron que mañana sábado desde las 14.30 esperan recibir a los rosarinos y visitantes que llegan de toda la región. "Nos encontramos mañana sábado 21 para inaugurar la fiesta más dulce del país", anunciaron.

Tormentas en Rosario: ¿hasta cuándo?

Para la tarde de este viernes hay hasta un 40 por ciento de posibilidades de tormentas para la región con una máxima de 29º, mientras que para la noche hay vigente un alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El sábado empieza con alerta amarillo para la madrugada y la mañana, con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes con actividad eléctrica, posibilidad de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. En la tarde estaría mayormente nublado, con ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura oscilaría entre 25º y 16º.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El domingo sigue con los valores en descenso: la máxima no pasaría los 24º, la mínima bajaría a 14º y el cielo estaría mayormente nublado.

Fiesta Nacional del Helado

Rosario volverá a posicionarse como sede de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, que se realizará este fin de semana en el Parque Nacional a la Bandera, frente al Monumento. La propuesta contará con entrada libre y gratuita para el público, donde será opcional el consumo.

Más de 20 heladerías de la ciudad y la región participarán con sus propuestas en un espacio que combinará gastronomía, entretenimiento y actividades para toda la familia.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ente Turístico Rosario, la Municipalidad local y el Gobierno de Santa Fe, y busca consolidarse como una de las citas destacadas del calendario gastronómico.

Esta edición tendrá un valor especial ya que será la novena a nivel provincial y la segunda con carácter nacional. Además, apunta a impulsar al sector en el inicio del otoño, una época en la que el consumo suele registrar una baja.

El público podrá acceder a degustaciones a un precio unificado de $6000 por dos bochas, con la posibilidad de combinar sabores. El sistema de venta funcionará mediante tickets, con valores homogéneos en todos los stands.

Durante el fin de semana , el predio contará con una grilla de actividades que incluirá shows musicales, espectáculos infantiles, concursos y sorteos de kilos de helado.

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