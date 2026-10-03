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Newell's y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Desde las 17, este sábado recibe a Lanús, que tiene un andar muy similar en el Clausura. No habría cambios y viene como juez Herrera tras una final escandalosa

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

3 de octubre 2026 · 06:15hs
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El gol de Soñora permitió igualar con Vélez y extender la racha invicta de Newell’s de local en el torneo. Ahora

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El gol de Soñora permitió igualar con Vélez y extender la racha invicta de Newell’s de local en el torneo. Ahora, quiere continuarla ante el Granate.

Newell's necesita cortar su conexión con el exterior, abstraerse en sí mismo, en sus objetivos futbolísticos, y direccionar todos sus esfuerzos en tratar de seguir hilvanando resultados positivos que le permitan continuar soñando con poder pasar de ronda en este torneo, algo que nunca consiguió desde que se instaló este formato de campeonatos.

Por eso, el encuentro de este sábado, a las 17, en el Coloso ante Lanús, un adversario directo que marcha con paso muy parecido al conjunto leproso, con el arbitraje del muy criticado Darío Herrera, representa una gran oportunidad de poder avanzar y dejar atrás, al mismo tiempo, a un rival que está dando la misma batalla que Newell’s.

Este escenario de gran paridad, lo viste de excelente chance, de auténtico duelo de seis puntos, a este cruce que adquiere una gran importancia si el dueño de casa entiende todo lo que está en juego, y que en esta ocasión depende de su determinación.

En este momento del certamen, los dos ostentan 16 unidades, el mismo puntaje en el grupo A, pero el Granate se encuentra apenas arriba porque tiene mejor diferencia de gol que el equipo de Frank Kudelka, que se sitúa con muchas expectativas en los análisis y evaluaciones previas porque tiene todo muy cerca, al alcance de un zarpazo.

Leer más: Altas y bajas en el plantel de Newell's convocado para el partido con Lanús: un regreso después de 10 meses

Newell's y su racha de local

Newell’s debe aprovechar el apoyo y la serie positiva que tiene de local, donde no perdió nunca en este torneo, para poder superar a un rival que también protagonizará una búsqueda similar, lo que llena de condimentos y atractivos el pleito.

Para esta ocasión, el cuerpo técnico rojinegro, apostaría por no realizar ningún tipo de modificaciones nominales en el once de arranque, ya que el defensor Lucas Carrizo, quien salió en el segundo tiempo antes de la finalización en el choque con Platense en el estadio Vicente López, se pudo recuperar en buena forma de una sobrecarga muscular que lo obligó a trabajar con algunos cuidados especiales.

Al mismo tiempo, Franco Escobar también mejoró y está a disposición de Kudelka pero en su caso, según trascendió desde Bella Vista, el DT se inclinaría por mantener a Jerónimo Russo en el lateral izquierdo.

En tanto, el marcador de punta derecho Alejo Montero tiene grandes chances de ir este sábado al banco.

El conjunto rojinegro arriba tras vencer 1 a 0 a Platense, en su primer triunfo de visitante. Antes había igualado 1 a 1 con Vélez y 1 a 1 con Central, y así suma seis cotejos sin perder en el torneo.

Leer más: Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Con el polémico Herrera de árbitro

Uno de los elementos ineludibles para analizar la previa de este cotejo por la fecha 11º del Clausura, es que fue designado el árbitro Darío Herrera como juez principal, y Fernando Espinoza para la supervisión del VAR.

En una semana de escalada de violencia, con una desmedida irrupción de la policía el martes por la noche en la sede del Parque del club, la elección de Herrera luego de una actuación escandalosa en la final entre Central y Estudiantes, asomó para los hinchas leprosos como una provocación, como una selección mal intencionada.

Teniendo en cuenta esto, el propio Maxi Rodríguez alzó la voz públicamente, y solicitó “sentido común y respeto”, tratado de calmar las aguas en momento de no hay gestos apaciguadores.

Por eso, en este marco de tensión general y de estados alterados, Newell’s debe tratar de enfocar sólo en lo suyo, en sus metas, y en un partido clave donde todo, lo bueno y lo malo, vale doble.

Leer más: Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús en el Coloso

Probables formaciones

Newell's

J. Reinatti; M. Ortega, L. Gianetti, L. Carrizo, y J. Russo; L. Regiardo y R. Herrera; W. Mazzantti, F. Guch, y S. Solari; M. Cóccaro.

Lanús

N. Losada; G. Pérez, C. Izquierdoz, R. Dejesús, S. Marcich; A. Cardozo, y F. Peña Biafore; E. Salvio, F. Watson, L. Besozzi; y A. Wlk

Hora y TV: 17 - TNT Sports

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Darío Herrera

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