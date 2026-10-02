Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's recibirá a Lanús en el estadio Marcelo Bielsa por la 11ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Granate de este sábado por la tarde.
La Lepra tendrá un duelo fundamental ante el Granate para luchar por la clasificación a playoffs. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido
Newell's recibirá a Lanús en el estadio Marcelo Bielsa por la 11ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Granate de este sábado por la tarde.
El partido correspondiente a la zona A entre Newell's y Lanús será este sábado 3 de octubre desde las 17 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Darío Herrera, mientras que Fernando Espinoza estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Granate será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
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Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Gonzalo Lobos, Lucas Besozzi o Marcelino Moreno; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
La historiadora y docente universitaria es una de las principales invitadas al evento programado desde el 8 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa