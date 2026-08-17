La zaga del Newell's de Kudelka toma forma, con buenas señales de Giannetti y Carrizo

El defensor que llegó de Huracán tuvo apenas dos prácticas y el técnico lo puso de titular junto al ex-Vélez. Las virtudes de cada uno frente a Riestra

El equipo de Newell’s, con Lucas Carrizo y Lautaro Giannetti, primero y tercero arriba, desde la izquierda

Frank Kudelka encontró a la pareja de zagueros que buscaba para Newell’s . Quedó de manifiesto en apenas un partido que jugaron juntos Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo. Este último se incorporó la semana pasada, tuvo solamente dos prácticas y ya fue titular.

El entrenador de Newell’s dio un mensaje claro con la elección de los jugadores para el sector de la cancha donde mayor cantidad de futbolistas tiene a disposición, al margen de las bajas por lesiones.

Si bien recién fueron 90’, Giannetti y Cabrera respondieron. Le dieron la razón al entrenador sobre la decisión de que sean titulares. Supieron complementarse.

Giannetti jugó en un nivel superior. Fue uno de los futbolistas de mejor desempeño en la victoria de la Lepra sobre Riestra por 2 a 0. Carrizo acompañó y fue alentador su debut , considerando que aún necesita conocer a sus compañeros.

Giannetti se incorporó a Newell’s para ser titular. Pero a Kudelka no le alcanzaba. Insistió con el pedido de un zaguero zurdo. Y el que llegó fue Carrizo, a quien conoce por dirigirlo en Huracán durante las temporadas 2024 y 2025.

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Esta dupla de marcadores centrales fue distinta por completo a la que tuvo Newell’s en la primera fecha, frente a Talleres (1-0). En esa ocasión jugaron Bruno Cabrera y Nicolás Goitea. Giannetti ingresó en el segundo tiempo, porque recién se sumaba al plantel.

Para el segundo partido, contra Independiente (0-1), Giannetti estuvo desde el comienzo y así continuó hasta ahora.

Kudelka pedía por otro

Pero Kudelka, lo dicho, no estaba conforme. Mantuvo el planteo de que se gestione la llegada de otro zaguero. Esto al margen de la hernia inguinal que le demandó una intervención quirúrgica a Nicolás Goitea. Y a que Oscar Salomón permanece más afuera de la cancha que adentro por lesiones musculares.

Es que si se tienen en cuenta las determinaciones del entrenador en relación a la zaga, es evidente que considera a Bruno Cabrera como una alternativa, ingresando desde el banco, mientras que Ian Glavinovich ni siquiera eso. Siempre fue suplente, pero no jugó un minuto.

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Desde que Kudelka está en Newell’s, ninguno de los zagueros mencionados fueron prioridad. Por eso Giannetti es titular. Lo mismo Carrizo, que ni siquiera tuvo un período de adaptación al grupo.

A 6 días de jugar con Huracán el clásico frente a San Lorenzo, Carrizo fue el zaguero izquierdo titular de la Lepra.

El desempeño de Giannetti y Carrizo

La tarea defensiva de su compañero Giannetti fue sólida. Despejó mucho de cabeza ante los envíos constantes por arriba del Malevo. La visita, desde donde sea, lanzó la pelota por el aire y el zaguero rojinegro se impuso en lo alto. Justamente, el cabezazo es una de sus principales virtudes.

Giannetti tampoco defeccionó por abajo, en el cuerpo a cuerpo. Ganó las divididas y Alexander Díaz no le trajo problemas cuando se movió por su zona.

Tan importante fue su desempeño en la marca como al momento de ordenar a la defensa. Dio indicaciones a sus compañeros, con autoridad, la que necesita un conjunto donde no predominan los referentes con voz de mando.

A su lado, Carrizo expuso presencia y carácter para defender, más allá de que fue discontinuo.

Si bien dio un mal pase que le permitió un contraataque peligroso a Riestra, el zaguero la entregó la mayoría de los veces con precisión.

No fueron solo cesiones a pocos metros. En dos o tres ocasiones, avanzó con la pelota al pie y metió cambios de frente de 30 metros que le llegaron justa al destinatario.

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Esta cualidad para distribuirla desde atrás es algo que le faltaba a la Lepra. Ninguno de los otros zagueros del plantel es capaz de hacerlo. Es más. Hubo partidos donde, a causa de pases incómodos entregados a los compañeros, el rival la recuperó y atacó con peligro.

Un partido no alcanza para una evaluación exigente. Pero hubo señales de lo que se puede esperar de Giannetti y Carrizo, la zaga preferida de Kudelka.

Jerónimo Russo cumplió la sanción

Para la nueva presentación de Newell’s, el sábado contra Banfield, otra vez en el Coloso, estará habilitado Jerónimo Russo. El lateral faltó contra Deportivo Riestra (2-0) por la suspensión de una fecha.

Russo fue expulsado contra Defensa y Justicia (0-1) en Florencio Varela por doble amarilla y lo sancionaron con una fecha. La cumplió el sábado contra Riestra y podrá volver.

En el último partido lo reemplazó Martín Luciano, quien debería dejarle el puesto, más allá de que Russo bajó su nivel en las recientes presentaciones.

Durante la semana se seguirá el estado físico de Matías Cóccaro, ausente en los dos últimos encuentros por sobrecargas musculares a causa de un problema crónico en las pantorrillas.

Al delantero uruguayo se lo esperaba para el enfrentamiento contra Riestra, pero no pudo ser.