Lucho González es uno de los baluartes de Paranaense. El ex jugador del seleccionado argentino conoce bien a Newell's de su paso por el fútbol local y analizó lo que va a ser el choque de mañana.

"Sabemos que Newell's no pasa por un buen momento en el campeonato, pero está claro que los jugadores argentinos son diferentes y no dan ninguna pelota por pedida. Vendrán a complicarnos el partido, así que tenemos que tener más actitud que ellos para ganar", destacó González. En cuanto al desarrollo de la serie y también sobre el cotejo de vuelta, que será el 10 de mayo en el Coloso, Lucho analizó: "En este primer juego tenemos que pensar en ganar, que es un buen resultado. Si podemos hacer una diferencia mayor, claro que es mejor, pero no sufrir goles en casa es importante. No podemos exponernos porque el partido de vuelta en Argentina será difícil", concluyó el ex River.

Entrena y concentra

El plantel de Paranaense entrenó ayer en su estadio bajo las órdenes de Fernando Diniz. Hubo un trabajo táctico y también se hizo hincapié en la pelota parada, uno de los puntos fuertes del Furaçao.

Hoy será el último entrenamiento previo al encuentro ante la Lepra. El escenario de los trabajos será el Centro Administrativo y Técnico Alfredo Gottardi. Luego ya quedarán concentrados para el debut copero.

Además del casi confirmado equipo titular (ver aparte), también fueron citados los siguientes jugadores: Felipe Alves, Leo, Renan Lodi, José Ivaldo, Wanderson, Felipe Gedoz, Leo Pereira, Camacho, Bruno Guimares, Ederson, Matheus Anjos, Matheus Rossetto, Joo Pedro, Marcinho, Deivid, Demethryus, Yago, Ribamar y Bergson.