Aguirre no hace pie ante Arce, al igual que todo el equipo rojinegro frente al Tomba.

Era el momento de reafirmar las señales de reacción que forjó en los dos compromisos anteriores. De autovalidarse. De conseguir lo que tanto le costó durante todo el ciclo que comanda Gabriel Heinze: de confirmar lo que esboza, de no retroceder cada vez que empieza a entusiasmar.

Este Newell’s necesitaba convencer (hacia adentro y hacia afuera) de que está en condiciones de dar pelea hasta el final de la Copa de la Liga. Por eso, el 2-0 en contra ante Godoy Cruz en el Coloso, con goles de Daniel Barrea y Tomás Conechny, significó otro inoportuno traspié que le pone un freno a su levantada y a sus ansias de meterse en los cuartos de final y de arrimarse varios casilleros a los puestos de clasificación a copas internacionales. No consiguió torcerle el brazo a Godoy Cruz, una de las gratas sorpresas de este torneo, que traía a Rosario un extenso invicto que ahora acumula 11 partidos.

El comienzo del partido fue de estudio. Newell’s insinuaba con Sordo por izquierda (esta vez jugó de extremo) pero carecía de claridad en los últimos metros. Y la visita apostaba a cortar y salir rápido de contra, vía López Muñoz y Allende, para aprovechar algunas desatenciones y algunos huecos atrás que dejaba la lepra. El primero que generó algo serio fue Newell’s, a los 12’, con Martino metiéndose en el medio y con un remate que Rodriguez tuvo que exigirse para mandar al córner. Por la derecha, Aguirre encontró grietas y llegó a avisar con varios centros que cruzaron el área pero no fueron capitalizados.

Era un duelo intenso, con muchas imprecisiones, de los dos lados. Entre esos errores podía surgir cualquier sorpresa. En ese marco, a los 27’, Hoyos se impuso en un mano mano con López Muñoz y salvó a la lepra. Newell’s no estaba firme atrás y no otorgaba garantías. Y el que mejor comprendía esas vacilaciones era López Muñoz.A los 33’ hubo un disparo alto de Allende y esa chance enfatizó la sensación de que esos minutos fueron de la visita.Por eso no extrañó que, a los 36’, Barrea aprovechó otro grosero desacople defensivo. Conechny dejó en ridículo a Velázquez sobre la línea final, y luego el centro encontró solo en el área al centrodelantero tombino para decretar la apertura del marcador.