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La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Pese a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, el anillo vial que conecta la 9 con la 11 sigue en manos del gobierno nacional. Santa Fe prepara un plan recuperación de toda la calzada

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

15 de abril 2026 · 06:10hs
Pullaro afirmó que reparará la ruta nacional A012

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Pullaro afirmó que reparará la ruta nacional A012, pero el decreto de traspaso de la Nación aún no se concretó.

El pasado 1º de abril el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se plantó ante el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y anunció: "Le estamos dando a las provincias rutas que las provincias tienen presupuesto y nosotros no y ellas se hacen cargo de ponerlas en funcionamiento. Específicamente en Santa Fe le estamos dando la ruta nacional A012". Los dichos le ponían fin a 22 meses de gestiones del gobierno santafesino que buscaron una respuesta al pedido de cesión de este anillo vial que recorre desde Pueblo Esther a San Lorenzo y representa un corredor vial donde transita la cosecha hacia los puertos cerealeros de la región. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, reveló que no existe el decreto de traspaso y por lo tanto sigue en manos de Nación.

Las afirmaciones de Caputo provocaron una ovación de los presentes del recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y despertó el entusiasmo del propio gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, el propio ministro de Economía nacional regresó ayer a la entidad bursátil rosarina. En esta ocasión a presentar un libro del economista Salvador Di Stefano. No hubo confirmación de la cesión de la ruta. El único anuncio trascendente fue la pauta inflacionaria del mes pasado, que por la tarde se confirmó en el 3,4 por ciento para marzo pasado.

>>Leer más: Sorpresa en la visita de Caputo a Rosario: anunció que la Nación traspasará la ruta A012 a Santa Fe

Sin traspaso, nada para firmar

A su turno, el ministro Enrico recordó el derrotero de gestiones a lo largo del tiempo para obtener la administración y el manejo de la A012. "Es neurálgica, vincula la producción con los puertos y conecta tres ciudades. Es un reclamo efectuado de diversas maneras que tuvo al ministro Caputo indicando que la iban a cedfer pero todavía no hay nada firmado, ni está el decreto que diga que la ruta pasa a Santa Fe", aclaró Enrico.

La ruta nacional A012 nace en el empalme con la ruta nacional 9 en la localidad de Pueblo Esther y está trazada de manera semicircular con el centro de Rosario. Atraviesa localidades como Piñero, Zavalla, Roldán, Vicente Echeverría, Ricardone y San Lorenzo. Nació como la ruta provincial 16 en 1962, pero desde 1979, pasó a jurisdicción nacional.

Hoy es un corredor vial estratégico para la producción y en la campaña que ya comenzó con la cosecha gruesa se estima que unos 2 millones de camiones atravesarán este semicírculo de casi 70 kilómetros de extensión.

Paro Transportistas
La cesi&oacute;n de la ruta nacional A012 sigue en espera.

La cesión de la ruta nacional A012 sigue en espera.

El plan de reparación inmediata contempla bacheo, eliminar los ahuellamientos, tapar los pozos en la emergencia y mejorar las condiciones de transitabilidad. Luego están proyectadas puentes, rotondas, dobles carriles que serán parte de un esquema que buscará modificar por completo la ruta de acceso a los puertos. La provincia ensaya aplicar un sistema de tasa única para que los miles de camiones que vienen de todo el país, contribuyan a mantener y reparar la traza.

>>Leer más: Pullaro espera que Nación transfiera la A012 a la provincia para iniciar los arreglos "inmediatamente"

Los dichos de Caputo

"Necesitamos que esté firmado el papel, por más que el ministro (Caputo) diga que sí. Y no pedimos un peso para esto solo dar la oportunidad para que los santafesinos organicemos un esquema de mantenimiento. Daremos una cuota de confianza porque este anuncio fue hecho en una institución importante como la Bolsa de Comercio. Esperemos que salga", finalizó Enrico.

El ministro participó ayer de una recorrida por una serie de obras estratégicas en Rosario con el financiamiento del gobierno santafesino como el Hospital Regional Sur, los edificios de la Villa Olímpica de los Juegos Suramericanos, los muelles del Parque España y el Monumento a la Bandera.

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