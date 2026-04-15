La Capital | La Ciudad | UNR

La UNR volvió a las calles para exigir fondos: "La universidad pública no se apaga"

Docentes, estudiantes y autoridades de la UNR realizaron clases públicas y actividades culturales para exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario frente a la crisis salarial y presupuestaria.

15 de abril 2026 · 18:19hs
Clase pública en la facultad de Humanidades y Artes de la UNR. 

La Capital / Sebastián Suárez Meccia

Clase pública en la facultad de Humanidades y Artes de la UNR. 

Lo docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) salieron una vez más a las calles para reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario con clases públicas y actividades culturales. La acción arrancó este miércoles por la mañana y reforzó lo que sucedió el martes, cuando se instalaron en el centro diversas carpas educativas que visibilizaron el trabajo universitario, así como la crisis que atraviesan la educación superior y la ciencia nacional.

Bajo la consigna “La universidad no se apaga”, el sistema universitario público argentino protagoniza una jornada de movilización continua de 24 horas, con el objetivo exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Facultades, institutos de investigación y organizaciones estudiantiles y gremiales de todo el país se sumaron a la movida que en Rosario tuvo una agenda propia.

Durante una de las primeras clases especiales desarrolladas este miércoles en el Superior de Comercio, el rector Franco Bartolacci expresó: “Con actividades curriculares, académicas, científicas, culturales, de extensión vamos a estar mostrando todo el potencial que tiene la universidad pública argentina a lo largo y a lo ancho de la nación, advirtiendo que si no aparecen respuestas, si sigue dilatándose eso que necesitamos tanto que es la aplicación de la ley de financiamiento universitario, ese potencial va a ir apagándose”.

“Tenemos un fallo judicial, una ley aprobada por el Congreso de la Nación, hay una responsabilidad del gobierno nacional de cumplir con la aplicación de esa ley, al menos en los artículos 5 y 6, que es lo que recompone salarios y becas estudiantiles. Mientras no haya respuesta, vamos a seguir convocando a la sociedad argentina a abrazar a su universidad pública, el sistema científico para defenderlo porque estamos en una situación crítica: cayó un 47 % la transferencia a las universidades públicas del 2023 hasta la fecha”, resaltó el rector.

Bartolacci dijo que “si no vale la gestión ante las autoridades, si no vale lo que dice el Congreso, si no vale lo que dice la Justicia, que sea la sociedad argentina en su conjunto la que conmueva alguna decisión para que podamos empezar a revertir esta situación y garantizar el normal funcionamiento de la universidad, que es lo que hoy realmente está afectado y está en juego". Y agregó: "Nuestro planteo es que aún en ese contexto de escasez, un presupuesto es una declaración de principios y hay que decir qué cuidar y qué no. La Argentina tiene que cuidar lo que pasa en la educación pública, la universidad y la ciencia, porque es lo que nos va a permitir resolver los problemas estructurales.”

>>Leer más: Conflicto universitario: los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

Una jornada que empezó bien temprano

La actividad en la UNR arrancó a las 8 de la mañana con clases abiertas simultáneas en varias facultades: trabajo social contemporáneo I en Ciencia Política, problemática de la educación, pedagogía y paleoantropología y evolución en Humanidades; talleres sobre ciudadanía digital en la Escuela Superior de Comercio, y clases en el patio de talleres del Politécnico. A lo largo de la mañana se sumaron un teórico de Psicología, clases públicas en la Facultad de Ciencias Económicas y, a las 13, pensamiento y culturas contemporáneas en Humanidades.

La tarde trajo clases en Ciencia Política, Económicas, Bioquímicas y Farmacéuticas, Humanidades y la Facultad de Arquitectura, además de actividades deportivas en el Centro Cultural Fontanarrosa. En paralelo, Ingeniería ofreció visitas guiadas a la Biblioteca Central y al Instituto de Mecánica Aplicada, y una entrada al Reactor RA4 en La Siberia.

La Facultad de Derecho, epicentro de la noche

La Facultad de Derecho será el corazón de la jornada nocturna. Allí se dictarán una seguidilla de clases abiertas que incluye informática, lógica de la tecnología en inteligencia artificial, introducción a la ingeniería electrónica, y desde las 20 una batería de materias simultáneas: introducción a las artes, taller de producción y diseño de accesorios, óptica, contabilidad, práctico de psicología y entorno de programación. A las 20:30 se dictará análisis e interpretación de estados contables y a las 21 el teórico-práctico de lenguajes II.

Pero las clases son solo una parte del programa. Durante la noche distintas áreas de la UNR desplegarán actividades en el mismo edificio: el juego desafío urbano UNR 360, el álbum de figuritas de los 40 años de democracia, visitas guiadas al edificio en el marco del ciclo Rosario por Conocer, y la propuesta del módulo Otra Vuelta, con Historia de Datos. El Área de Política Ambiental organiza una jornada de ecocanje y transmisiones en vivo sobre compostaje y crisis climática. Además, a las 23 se proyectará en el Auditorio la película "El estudiante", el clásico de Santiago Mitre sobre la militancia universitaria, y desde la medianoche habrá proyección de producciones audiovisuales de Unicanal en el Aula Magna.

>> Leer más: Ley de financiamiento universitario: los rectores van a golpear la puerta del gobierno

Servicios y actividades para toda la comunidad

A lo largo de las 24 horas la UNR propone puestos de atención abiertos a la comunidad: venta de libros de UNR Editora, asesoramiento sobre el Programa de Becas, controles de salud (presión arterial, agudeza visual y vacunación contra hepatitis, doble adultos y triple viral) en la Plaza San Martín hasta las 20 hs, vacunas antirrábicas para mascotas, actividades deportivas y recreativas, un taller de técnicas de estudio, y una charla sobre marca personal y LinkedIn. El bar de la Facultad de Derecho permanecerá abierto durante todo el evento.

Ruidazo

La jornada continuará el jueves con un ruidazo y abrazo en la universidad pública en reclamo de salarios dignos. Así lo comunicaron desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad).

La actividad será a las 11 de la mañana en Ayacucho y avenida Pellegrini. "Elegimos esta fecha para cerrar una semana de actividades de la carpa por la universidad y la soberanía para reivindicar una conquista histórica para la docencia universitaria", escribieron desde el gremio.

"Ante la ofensiva contra la universidad pública y sus trabajadores que lleva a cabo el gobierno de Milei, salimos a las calles y a las plazas del país para hacer visibles nuestros reclamos", concluyeron.

Noticias relacionadas
los docentes de las facultades publicas sacan sus aulas a la calle

Los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

Las facultades de la UNR permanecerán abiertas durante 24 horas desde el próximo miércoles.

Con clases públicas y actividades culturales, la UNR se suma a una jornada nacional de protesta

Apur convocó a un paro no docente el próximo viernes 17 de abril.

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Habrá múltiples propuestas en la UNR para reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y en defensa de la educación y la ciencia nacional.

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

Ver comentarios

Las más leídas

El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Newells lo tuvo en carpeta y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Newell's lo tuvo en carpeta y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza Charlie y la Fábrica de Chocolate

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

Lo último

Tenis: el roldanense Manuel Paniagua trepó al número uno del ránking de Cosat

Tenis: el roldanense Manuel Paniagua trepó al número uno del ránking de Cosat

La Justicia lo confirmó: Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase y pagó en efectivo

La Justicia lo confirmó: Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase y pagó en efectivo

La UNR volvió a las calles para exigir fondos: La universidad pública no se apaga

La UNR volvió a las calles para exigir fondos: "La universidad pública no se apaga"

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte tras dinero narco de una banda ligada a los Monos

La empresa habría intervenido en operaciones inmobiliarias y manejo del dinero narco. El operativo lo hicieron efectivos de Policía de Seguridad Aeroportuaria
Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte tras dinero narco de una banda ligada a los Monos
Central tiene equipo confirmado para jugar ante Libertad: Julián Fernández se viste de Di María

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Libertad: Julián Fernández se viste de Di María

La UNR volvió a las calles para exigir fondos: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles para exigir fondos: "La universidad pública no se apaga"

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe
la region

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

La pareja escrachada por no pagar en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina
La Ciudad

La pareja escrachada por no pagar en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio a dos acusados
Policiales

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio a dos acusados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Newells lo tuvo en carpeta y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Newell's lo tuvo en carpeta y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza Charlie y la Fábrica de Chocolate

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Ovación
Central tiene equipo confirmado para jugar ante Libertad: Julián Fernández se viste de Di María

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Libertad: Julián Fernández se viste de Di María

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Libertad: Julián Fernández se viste de Di María

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Libertad: Julián Fernández se viste de Di María

El arquero del último Newells campeón extendió su contrato en México hasta diciembre de 2027

El arquero del último Newell's campeón extendió su contrato en México hasta diciembre de 2027

Mala pata: Newells pierde a dos delanteros titulares para la exigente visita a Unión

Mala pata: Newell's pierde a dos delanteros titulares para la exigente visita a Unión

Policiales
Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800
Policiales

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio a dos acusados

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio a dos acusados

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a una escuela e intervino la policía

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a una escuela e intervino la policía

Serodino: cuatro encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

Serodino: cuatro encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

La Ciudad
La UNR volvió a las calles para exigir fondos: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles para exigir fondos: "La universidad pública no se apaga"

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La pareja escrachada por no pagar en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja escrachada por no pagar en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Rosario lanzó la inscripción a un curso online para impulsar jóvenes emprendedores

Rosario lanzó la inscripción a un curso online para impulsar jóvenes emprendedores

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
Policiales

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
POLICIALES

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

Serodino: cuatro encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario
POLICIALES

Serodino: cuatro encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

Por Luis Castro
Ovación

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Newells contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en algunos accesos
Ovación

Newell's contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en algunos accesos

Más de 150 intendentes fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta: qué santafesinos participaron
Política

Más de 150 intendentes fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta: qué santafesinos participaron

Golpe comando en un barrio cerrado de la región: ocho ladrones armados asaltaron a una familia
Policiales

Golpe comando en un barrio cerrado de la región: ocho ladrones armados asaltaron a una familia

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Cómo hacer rendir el dinero hoy: de la intuición a una estrategia de inversión profesional

Cómo hacer rendir el dinero hoy: de la intuición a una estrategia de inversión profesional

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento
La Región

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con 12 kilos ocultos en su auto
Policiales

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con 12 kilos ocultos en su auto

Milei pidió tener paciencia y prometió que la inflación se va a derrumbar
Política

Milei pidió "tener paciencia" y prometió que "la inflación se va a derrumbar"

Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón
Información General

Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón