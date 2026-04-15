La UNR volvió a las calles para exigir fondos: "La universidad pública no se apaga"

Docentes, estudiantes y autoridades de la UNR realizaron clases públicas y actividades culturales para exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario frente a la crisis salarial y presupuestaria.

Lo docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) salieron una vez más a las calles para reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario con clases públicas y actividades culturales. La acción arrancó este miércoles por la mañana y reforzó lo que sucedió el martes, cuando se instalaron en el centro diversas carpas educativas que visibilizaron el trabajo universitario, así como la crisis que atraviesan la educación superior y la ciencia nacional.

Bajo la consigna “La universidad no se apaga” , el sistema universitario público argentino protagoniza una jornada de movilización continua de 24 horas, con el objetivo exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Facultades, institutos de investigación y organizaciones estudiantiles y gremiales de todo el país se sumaron a la movida que en Rosario tuvo una agenda propia.

Durante una de las primeras clases especiales desarrolladas este miércoles en el Superior de Comercio, el rector Franco Bartolacci expresó: “Con actividades curriculares, académicas, científicas, culturales, de extensión vamos a estar mostrando todo el potencial que tiene la universidad pública argentina a lo largo y a lo ancho de la nación, advirtiendo que si no aparecen respuestas, si sigue dilatándose eso que necesitamos tanto que es la aplicación de la ley de financiamiento universitario, ese potencial va a ir apagándose”.

“Tenemos un fallo judicial, una ley aprobada por el Congreso de la Nación, hay una responsabilidad del gobierno nacional de cumplir con la aplicación de esa ley, al menos en los artículos 5 y 6, que es lo que recompone salarios y becas estudiantiles. Mientras no haya respuesta, vamos a seguir convocando a la sociedad argentina a abrazar a su universidad pública, el sistema científico para defenderlo porque estamos en una situación crítica: cayó un 47 % la transferencia a las universidades públicas del 2023 hasta la fecha”, resaltó el rector.

Bartolacci dijo que “si no vale la gestión ante las autoridades, si no vale lo que dice el Congreso, si no vale lo que dice la Justicia, que sea la sociedad argentina en su conjunto la que conmueva alguna decisión para que podamos empezar a revertir esta situación y garantizar el normal funcionamiento de la universidad, que es lo que hoy realmente está afectado y está en juego". Y agregó: "Nuestro planteo es que aún en ese contexto de escasez, un presupuesto es una declaración de principios y hay que decir qué cuidar y qué no. La Argentina tiene que cuidar lo que pasa en la educación pública, la universidad y la ciencia, porque es lo que nos va a permitir resolver los problemas estructurales.”

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Una jornada que empezó bien temprano

La actividad en la UNR arrancó a las 8 de la mañana con clases abiertas simultáneas en varias facultades: trabajo social contemporáneo I en Ciencia Política, problemática de la educación, pedagogía y paleoantropología y evolución en Humanidades; talleres sobre ciudadanía digital en la Escuela Superior de Comercio, y clases en el patio de talleres del Politécnico. A lo largo de la mañana se sumaron un teórico de Psicología, clases públicas en la Facultad de Ciencias Económicas y, a las 13, pensamiento y culturas contemporáneas en Humanidades.

La tarde trajo clases en Ciencia Política, Económicas, Bioquímicas y Farmacéuticas, Humanidades y la Facultad de Arquitectura, además de actividades deportivas en el Centro Cultural Fontanarrosa. En paralelo, Ingeniería ofreció visitas guiadas a la Biblioteca Central y al Instituto de Mecánica Aplicada, y una entrada al Reactor RA4 en La Siberia.

La Facultad de Derecho, epicentro de la noche

La Facultad de Derecho será el corazón de la jornada nocturna. Allí se dictarán una seguidilla de clases abiertas que incluye informática, lógica de la tecnología en inteligencia artificial, introducción a la ingeniería electrónica, y desde las 20 una batería de materias simultáneas: introducción a las artes, taller de producción y diseño de accesorios, óptica, contabilidad, práctico de psicología y entorno de programación. A las 20:30 se dictará análisis e interpretación de estados contables y a las 21 el teórico-práctico de lenguajes II.

Pero las clases son solo una parte del programa. Durante la noche distintas áreas de la UNR desplegarán actividades en el mismo edificio: el juego desafío urbano UNR 360, el álbum de figuritas de los 40 años de democracia, visitas guiadas al edificio en el marco del ciclo Rosario por Conocer, y la propuesta del módulo Otra Vuelta, con Historia de Datos. El Área de Política Ambiental organiza una jornada de ecocanje y transmisiones en vivo sobre compostaje y crisis climática. Además, a las 23 se proyectará en el Auditorio la película "El estudiante", el clásico de Santiago Mitre sobre la militancia universitaria, y desde la medianoche habrá proyección de producciones audiovisuales de Unicanal en el Aula Magna.

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Servicios y actividades para toda la comunidad

A lo largo de las 24 horas la UNR propone puestos de atención abiertos a la comunidad: venta de libros de UNR Editora, asesoramiento sobre el Programa de Becas, controles de salud (presión arterial, agudeza visual y vacunación contra hepatitis, doble adultos y triple viral) en la Plaza San Martín hasta las 20 hs, vacunas antirrábicas para mascotas, actividades deportivas y recreativas, un taller de técnicas de estudio, y una charla sobre marca personal y LinkedIn. El bar de la Facultad de Derecho permanecerá abierto durante todo el evento.

Ruidazo

La jornada continuará el jueves con un ruidazo y abrazo en la universidad pública en reclamo de salarios dignos. Así lo comunicaron desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad).

La actividad será a las 11 de la mañana en Ayacucho y avenida Pellegrini. "Elegimos esta fecha para cerrar una semana de actividades de la carpa por la universidad y la soberanía para reivindicar una conquista histórica para la docencia universitaria", escribieron desde el gremio.

"Ante la ofensiva contra la universidad pública y sus trabajadores que lleva a cabo el gobierno de Milei, salimos a las calles y a las plazas del país para hacer visibles nuestros reclamos", concluyeron.