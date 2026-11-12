Newell's tiene al segundo atacante con más duelos individuales ganados en el Clausura

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Cuidacoches en Rosario: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
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Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú tras su paso por Argentina: "Regreso a mi patria"
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Santa Fe: casi la mitad de los alumnos termina la secundaria con 15 faltas o más
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Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico
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Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda"
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Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín