Newell's: Sforza y Gómez son la mejor red de contención

Juan Sforza e Iván Gómez son el segundo y el tercer jugador más efectivo del torneo en pelotas recuperadas. Cumplen una tarea que no resalta pero es eficaz

Iván Gómez trata de quitarle el balón a un rival y Juan Sforza ya está encima. Los volantes de Newell's no dan tregua.

Newell’s sobresale por la tenencia de la pelota y la vocación ofensiva. Estos atributos los plasmó con eficacia en las primeras tres fechas de la Copa de la Liga, siendo uno de los punteros de la zona B. Existe otra faceta que no resalta tanto, pero resulta muy productiva: la recuperación. Sin la capacidad que demuestra para quitarle el balón al adversario, no podría ejercer la posesión y desde allí construir su juego. En esa conquista de la pelota sobresalen, en un alto nivel, Juan Sforza e Iván Gómez. Son el segundo y el tercer futbolista del torneo más efectivos en recuperaciones, si se compara con otros jugadores que, como mínimo, disputaron dos partidos.

Ambos contribuyeron en este inicio de la copa para que el equipo mantenga el equilibrio. Una tarea compartida, de la que no queda al margen el resto. Cada uno de los futbolistas que ingresan al campo de juego están dispuestos a defender, a partir de la intensidad y la rigurosidad táctica. Pero son Sforza y Gómez los que le otorgan un plus a la lepra en ese sentido, cada uno con sus particularidades.

Sforza tiene una lectura acertada de cada aspecto del juego. Sabe dónde ubicarse cuando Newell’s no la maneja, dónde es necesario para achicar espacios y en qué momento salir a interceptar a los rivales. Estas cualidades son las que le permiten quitar muchos balones y que el conjunto rojinegro se vuelque de inmediato el ataque.

Gómez resalta por la dinámica y el despliegue que realiza para no darle chance de maniobra al oponente que la traslada. Se destaca más de volante interno que parado en el centro. Quedó de manifiesto contra Central Córdoba. Ese día, ubicado en el medio, al lado de Sforza, no se lució. Creció más cuando volvió a la posición donde mejor se desenvuelve.

En ese partido jugado en el Coloso, Sforza y Velázquez fueron los que más pelotas quitaron, con un total de 3. Cristian Ferreira e Ignacio Schor sumaron 2 cada uno y Gomez solo una.

La fecha siguiente, frente a Lanús (1-0), también en el Parque, sobresalieron los recuperadores por excelencia del conjunto de Heinze. Sforza estuvo al tope, con 10 recuperaciones, y lo siguió Gómez, con 6. Más atrás quedaron Armando Méndez, con 4, y Brian Aguirre e Ian Glavinovich, con 2.

En la visita a Belgrano (1-1), Gómez fue el que mejor anduvo para interceptar balones, con 5, seguido por Velázquez y Aguirre, ambos con 2, y Martino, con uno. Sforza esta vez no colaboró en el quite, aunque no pasó desapercibido en la cancha del pirata. Anotó el valioso gol del empate.

Por lo realizado hasta ahora, el reparto de la mitad de la cancha para la contención entre Sforza y Gómez es por demás de productivo. Es un beneficio para Newell’s, sin dejar de lado que existe un trabajo que lo lleva a ser el cuarto conjunto más efectivo en materia de recuperación en la Copa de la Liga, detrás de Independiente, Lanús y Central.

Sforza entrenó esta semana con la selección argentina sub-23, que este sábado, a las 10.30, se medirá en un amistoso contra Bolivia en el predio de Ezeiza. El mediocampista se reintegrará a las prácticas en Bella Vista este lunes, para continuar trabajando con sus compañeros de Newell’s. Y en especial con Gómez, para seguir perfeccionado esa red de contención, y que cada vez sea más resistente.

barla.jpg Williams Barlasina fue bajado a la reserva de Newell's para tener ritmo de competencia. Leo Vincenti / La Capital

La reserva y el femenino

La reserva de Newell’s (1ª en la zona 2, con 10 puntos) recibirá a Racing (8) hoy, a las 11, en Bella Vista. El delantero Jeremías Pérez Tica fue citado para este compromiso, lo mismo que el arquero Williams Barlasina.

En el mismo predio rojinegro, por la Primera B femenina, Newell’s (2º puesto) jugará frente a Atlanta, a las 15.30, por la 13ª fecha de la zona campeonato.