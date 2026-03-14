En Newell's, a Mazzantti lo siguen de cerca para ver si puede ir de arranque contra Lanús

El cuerpo técnico de Newell's analiza si ubica al atacante, de muy buena presentación en poco minutos ante Platense, en condición de titular

Mazzantti venía con poco ritmo de Independiente, pero su buena aparición ante Platense aceleró los tiempos en Newell's.

En Newell's , uno de los pocos gestos de rebeldía constructiva y efectiva en los últimos duelos, comprobable dentro del campo de juego, fue la irrupción del delantero Walter Mazzantti en el segundo tiempo ante Platense, donde estuvo muy ceca de provocar una reacción tras el gol de la visita que casi desemboca en la llegada al primer triunfo en el torneo. En un momento de tantas necesidades y urgencias, esa aparición del último refuerzo leproso en este mercado de pases establece al menos un leve guiño positivo interno de cara a la exigente visita del martes a Lanús, por el próximo compromiso por el Apertura.

En este escenario de angustiante escasez, su arribo y el nivel de incidencia que promovió en el funcionamiento colectivo ante el Calamar, aportando capacidad de asociación y profundidad en sus movimientos, corridas y desbordes por la derecha, inteligencia y eficacia en los metros donde nadie piensa, exponen un grado de influencia positiva que se diferenció claramente de la pobreza y la chatura general del resto del equipo.

Por eso, dentro del cuerpo técnico rojinegro están debatiendo y analizando si Mazzantti, que viene con poco ritmo y de jugar muy poco en Independiente, puede llegar a estar disponible y en condiciones físicas para actuar desde el primer minuto este martes , en la Fortaleza, por la 11ª fecha de un certamen que no termina de arrancar y que sigue siendo un tormento para este Newell's que ahora comanda Frank Kudelka.

Kudelka conoce mucho a Mazzantti

El DT leproso ya conoce a Mazzantti desde su paso por Huracán y sabe a la perfección todo lo que le puede brindar y otorgar a un ataque que precisaba un revulsivo de estas características. "Walter demostró toda su jerarquía, gol (anulado por el VAR), pase gol, centro gol, lo trajimos para eso y lo queremos ensamblar rápido en el equipo", de esa manera, el entrenador rojinegro remarcó lo bueno que esbozó sólo en 27 minutos que jugó frente a Platense.

Eso refleja también con claridad el alto nivel de consideración que tiene para el DT de Newell's y las intenciones de insertarlo rápido dentro de la alineación inicial.

Vale recodar que Mazzantti no titubeó cuando entró al área del Calamar, y que la anulación a instancias del VAR de esa anotación fue por una supuesta falta previa por un camiseteo entre Facundo Guch y Tomás Silva, que provocó encendidos cuestionamientos del hincha leproso dentro del Coloso, ya que la consideraban una falta muy menor, y si la cobraba, tenía que hacerlo en las decenes de veces que aparecen por encuentro ese tipo de infraccciones.

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Mazzantti debutó en Newell's

Vale precisar que Mazzanti, quien había arribado al club del Parque durante la semana previa al cotejo, entró a los 63' por el Colo Ramírez. En ese momento, en ese breve lapso, se colocó en la línea de volantes ofensivos por derecha, y el que pasó a actuar de centrodelantero fue Luciano Herrera, que ya lucía muy cansado y no pudo aportar nada bueno en ese puesto.

Llama mucho la atención, por qué Kudelka no usó ahí a Michael Hoyos, que puede jugar mejor de nueve, y viene de ser el goleador del torneo ecuatoriano. Claramente, está muy abajo en su escalón de prioridades.

Sobre el tiempo cumplido, el DT metió a Francisco Scarpeccio por Luciano Herrera, lo que evidencia también el relegamiento de Hoyos con el nuevo entrenador.

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¿En Newell's habrá cambios tácticos?

Habrá que ver si en estos días, si estas buenas señales que forjó y levantó Mazzantti, y el regreso del mediocampista central David Sotelo, que ya se repuso de su lesión y ya está en condiciones de estar a disposición del cuerpo técnico leproso, derivan en un cambio de esquema táctico.

Si lo hace, es porque estos dos jugadores mostraron cosas muy positivas en sus últimas presentaciones. Serían decisiones forzadas y apuntaladas por cuestiones en sentido favorable, y entre tantos nubarrones de confusión, estas huellas que empiezan a aparecer en el camino despiertan signos de esperanza.