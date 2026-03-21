Newell's se sacó la mufa: logró la primera victoria en el torneo

Walter Mazzantti aprovechó un centro de Jerónimo Russo y anotó a los 84' el único gol del partido

Walter Núñez, titular de Newell's, desborda y saca el centro contra Gimnasia de Mendoza.

Newell's obtuvo una victoria que se le negaba en el torneo. Venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0 y logró su primer triunfo. Le costó. Su único gol fue a los 84'. Walter Mazzantti aprovechó un centro de Jerónimo Russo y anotó el único gol del partido.

84': Gol de Newell's. Sotelo tocó para Núñez. Apertura para Russo, centro al medio y Mazzanti que la empujó al fondo del arco.

69': Frank Kudelka decidió los primeros tres cambios. Metió a Sotelo, Michael Hoyos y Luciano Herrera. Sacó a Gómez Mattar, Guch y Cóccaro

¡¡ESTE SI VALE, WALTER, PODÉS GRITARLO TRANQUILO!! Mazzantti apareció SOLO por el segundo palo y la empujó para el agónico 1-0 de Newell's ante Gimnasia de Mendoza. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/p3QDJF8WQ0

54': Facundo Guch recogió un rechazo y su remate de zurda desde afuera del área estuvo cerca de entrar en el arco mendocino

51': Cóccaro ensayó una pirueta luego de un centro de Armando Méndez. Detuvo César Rigamonti, arquero de Gimnasia de Mendoza.

38': Barlasina se estiró y le tapó el mano a mano a Santiago Rodríguez. Si bien la jugada fue anulada por posición adelantada, el jugador estaba habilitado. De inmediato, en otra contra, el mismo futbolista casi convierte.

35': Contra de Newell's y Walter Núñez que la tiró muy alta desde la medialuna.

25': Centro desde la izquierda, falló la zaga de Newell's y Agustín Módica conectó de cabeza. Gran salvada de Williams Barlasina.

5': Gómez Mattar la recibió afuera del área, lanzó el centro y Walter Mazzantti cabeceó de pique al suelo y se metió. El árbitro Zunino sancionó el gol. Pero desde el VAR se anuló. Correcta decisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035460902648942684&partner=&hide_thread=false ¡¡POR SEGUNDA VEZ LE ANULARON A MAZZANTTI SU PRIMER GOL CON LA CAMISETA DE LA LEPRA!! Por un milimétrico offside, el VAR llamó a Zunino y el 1-0 de Newell's ante Gimnasia (M) quedó ANULADO... ¿Qué te parece?



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