Newell's se quedó sin nada por carecer de puntería en las buenas chances que tuvo

La falta de gol no es una problemática nueva en Newell's y en Mendoza pagó caro la ausencia de eficacia, que en cambio tuvo Módica para romper el cero

Luego de la tarjeta roja, el técnico de Newell's Kudelka mastica bronca y deja el campo de juego tras la caída en Mendoza.

Lo que le faltó a Newell's en el partido disputado en Mendoza por el cierre de la 12ª fecha del torneo Clausura lo tuvo Gimnasia y Esgrima de Mendoza: un jugador que la meta. Agustín Módica resolvió la anemia ofensiva del conjunto de Darío Franco con un tremendo remate desde afuera del área, imparable para Josué Reinatti y que resultó decisivo para la derrota rojinegra.

El nueve del conjunto mendocino resolvió las escasas aproximaciones de su equipo, mientras que la Lepra volvió a la ciudad de Rosario lamentándose de que tuvo al menos cinco jugadas para convertir y no estuvo fino en la definición.

Kudelka habló de falta de precisión para conseguir un buen resultado, pero en el análisis no se redujo a la impericia para embocarla en el arco contrario . Incluyó la resolución de jugadas en ataque. A Newell’s le cuesta crear juego en ofensiva, asociarse y encontrar variantes a partir de un funcionamiento colectivo.

Todo esto explica que la Lepra sea el conjunto de la zona A que menos tira centros y remata al arco. Pero hasta unas fechas atrás, a pesar de estas falencias, al menos llegaba al gol. No convertía en gran cantidad. Señalaba de a uno por partido o un máximo de 2, como sucedió en tres de las 12 fechas disputadas. No pasaba un encuentro sin festejar un gol que al siguiente lo hacía.

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Newell's y dos duelos sin goles

Con la derrota frente a Gimnasia de Mendoza ya son dos las presentaciones de la Lepra sin goles. La primera con el arco rival en cero fue contra Lanús (0-0) en el Coloso. Parece que fuese una exageración poner en alerta esta situación cuando se trata de apenas dos fechas. Pero hoy no existe margen para dar ventaja. El torneo ingresa a un momento decisivo y para el conjunto rojinegro es imprescindible sumar puntos si es que quiere clasificar. Sin goles le costará.

Dos partidos sin tantos no es poca cosa para un conjunto con inconvenientes para el gol desde el torneo pasado. En el presente Clausura mejoró, pero no tanto como se deseara. La mayor resistencia del equipo está en otro lado: un trabajo defensivo que le permite ser el conjunto menos goleado de la zona, junto con Lanús, con 9 goles. A esta misma altura, en el pasado Apertura tenía 22 en contra.

El poder de Newell’s para el gol es discreto. Con 11 goles, los mismos que tienen Independiente y Talleres, apenas supera a Central Córdoba (10), Deportivo Riestra (9) y San Lorenzo (5). Entonces, si su eficacia es discreta, merece subrayarse que ya pasaron dos partidos y los arqueros contrarios salieron indemnes. Se agrega que de los últimos 6 encuentros, en tres no hizo goles. En las primeras 6 fechas, apenas en un partido no la metió. Algo empeoró.

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Con mala puntería

La última imagen fue lo sucedido en Mendoza, con un equipo que, pese a los problemas para la elaboración, se acercó con peligro en al menos en cinco ocasiones y no acertó ninguna al arco. En la fecha anterior contra Lanús no había contabilizado una cifra parecida. Pero ni así pudo gritar alguno en Mendoza.

Fueron para lamentarse los tres goles que desperdició Solari, el mismo atacante que le dio la victoria a la Lepra sobre Platense por 1 a 0 en el anterior partido de visitante. Esta conquista, concretada en un slalom y definición, fue la primera del atacante en el club del Parque. Tuvo las situaciones para repetir en la cancha del Gimnasia mendocino y falló en el disparo final. El futbolista no tuvo inconvenientes en ser autocrítico sobre cada una de esas jugadas.

Matías Cóccaro, goleador rojinegro en el torneo con 5 tantos, también estuvo cerca del gol al anticiparse tras un centro de Mazzantti, pero se la alcanzó a desviar Paredes. Al nueve leproso le faltó la contundencia que tuvo en la única el nueve rival. En detalles así también se marca la diferencia.

La pelota parada tampoco reditúa en Newell’s, sin sacarle mérito a Bruno Cabrera, que ganó de arriba y conectó de cabeza un tiro de esquina y un tiro libre de Alan Soñora que pudieron terminar en gol.

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¿Y la pelota parada?

De todos modos el balón detenido no es un recurso que la Lepra aproveche. El mismo Cabrera llegó al gol en un tiro de esquina contra Defensa y Justicia (1-2) y después poco más: el tiro libre directo de Soñora frente a Vélez (1-1) y el penal de Cóccaro ante Independiente (1-0).

Los intentos de Martín Ortega y Facundo Guch desde afuera del área tienen el valor de animarse a patear, mejor el tiro del lateral que el del volante creativo. A pesar de que se buscó por esa vía, la pelota no ingresó en el arco de Rigamonti.

Si las jugadas de gol no abundan, es prioritario entonces para Newell’s afinar la puntería. Así puede ganar o, de mínima, tener menos chance de una derrota, como le pasó en Mendoza. Los goles son también puntos y pueden ser determinantes para obtener los boletos de la clasificación a la próxima ronda.