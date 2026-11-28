Los directivos leprosos esbozaron su intención de que siga y el técnico, que atraviesa una etapa personal complicada, quedó en analizarlo y contestar en pocos días

La directiva ya le transmitió su intención a Frank Kudelka para que siga en la entidad del parque Independencia y que continúe siendo el timón que marque la dirección del fútbol profesional leproso.

En Newell's , después de atravesar algunas jornadas de incertidumbre, los protagonistas en esta determinante mesa de negociaciones empiezan a exhibir sus gestos y sus intenciones. Comienzan a mostrar, con menos recaudos, sus cartas, sus movimientos y sus posicionamientos de cara a una decisión clave en el club rojinegro.

Ahora, lo urgente y lo importante en esta plataforma de tratativas comulgan, y reclaman la necesidad de aclarar el panorama en relación a la continuidad del técnico Frank Kudelka. Todo lo otro asoma muy por detrás de esta definición clave, que hoy es tema de estado en Newell’s.

De esta manera, cada vez con menos recelo y cuidados hacia adentro y hacia afuera, y dejando deslizar sus ideas a los entornos más cercanos, comenzaron a trascender guiños de carácter positivo, que permitieron salir de ese escepticismo y de ese estancamiento inicial que parecía envolver las primeras conversaciones entre la dirigencia y el entrenador.

Tras esos acercamientos, la directiva le transmitió su intención de que Kudelka siga en la entidad del parque Independencia, y que continúe siendo el timón que marque la dirección del fútbol profesional leproso.

Así, más allá de algunos rumores que indicaban que no existía un convencimiento total en todos los integrantes de la comisión directiva rojinegra, lo cierto es que la cúpula dirigencial le hizo llegar su ofrecimiento formal de continuidad.

En ese marco se desarrolló una reunión muy importante durante la última práctica del año del plantel en el Centro Griffa, y dentro de esa charla desde la institución puntualizaron los objetivos futbolísticos apuntados y pretendidos para 2027.

En ese escenario con algunas señales positivas, Kudelka le pidió a la directiva un breve lapso para poder atender un tema personal que lo viene ocupando desde la finalización del torneo Clausura y examinar los puntos y las pautas establecidas por el club.

Tras ese encuentro, trascendió que habría solicitado alrededor de una semana para poder hacer llegar una respuesta a las autoridades rojinegras, que ahora confían que estas tratativas puedan seguir evolucionando de manera favorable.

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Tiempo de decisiones en Newell's

En este marco de expectativas, la dirigencia comenzó a mover sus fichas y provocó efectos inmediatos de rebote en el universo leproso. Y, como cuestión muy poco habitual, se pueden apuntar los problemas personales que atraviesa el conductor rojinegro y que acompañan el tránsito de estas tratativas.

Según los trascendidos desde la institución, el plantel regresará el 21 de diciembre a los entrenamientos y la intención es apurar el paso para acelerar también en el mercado de verano por los refuerzos que necesita Newell’s.

El club sabe que cualquier DT le pedirá tener un plantel más competitivo y eso lleva a imaginar una política y movimientos en el mercado de pases.

En esta estación, Kudelka pidió algunos días para responder y analizar la situación, y todo se encolumna detrás de esa decisión, tan personal, tan propia.

Hasta ahora no se profundizó sobre cuestiones económicas y no surgió ningún inconveniente de arranque en ese sentido. Eso son indicios positivos.

Entendiendo este contexto, a la par Newell’s también maneja otros nombres para conducir los destinos futbolísticos de la Lepra por si las negociaciones con Kudelka no prosperan tal lo pretendido.

Pero hoy todo apunta a Frank, que ya demostró una gran capacidad para poder maniobrar y hacer crecer la propuesta futbolística y hacer competitivo a Newell’s.