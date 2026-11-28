Luis I. fue detenido a casi una semana de la viralización del video de la agresión en avenida Francia y San Luis. Lo liberaron al día siguiente

Un hombre de 42 años fue imputado por pegarle al encargado de un minimarket el sábado 21 de noviembre de 2026 en avenida Francia al 1000.

La Fiscalía Regional de Rosario imputó este sábado a un hombre de 42 años por agredir al empleado de un minimarket del macrocentro. La víctima dijo que el acusado le pegó porque no le había permitido usar el baño y el video del ataque se viralizó en los días posteriores.

Fuentes oficiales detallaron que Luis I. pasó menos de 24 horas bajo arresto por la denuncia realizada en avenida Francia al 1000 . La Justicia provincial autorizó la liberación bajo fianza y deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante los próximos tres meses.

Frente a la enorme repercusión que tuvo la grabación de las trompadas en redes sociales, el sospechoso decidió entregarse este viernes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) . Al día siguiente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó la evidencia en su contra para avanzar con el proceso penal.

El ataque ocurrió a las 7 de la mañana del 21 de noviembre, cuando Luis H. fue a pedir permiso para usar el baño. El joven de 19 años que estaba trabajando allí no lo dejó pasar y esto provocó una reacción violenta con múltiples puñetazos por parte del visitante.

La fiscal Noelia Navone imputó al detenido como autor de lesiones leves dolosas, de acuerdo al diagnóstico médico que recogió tras la denuncia. El muchacho recibió varios golpes en las costillas, la cabeza y la cara mientras estaba de espaldas y acomodaba productos.

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Tal como se ve en la filmación, el sospechoso se retiró rápidamente después de la agresión. En tanto, el encargado del minimarket sufrió traumatismos en la parte izquierda del tórax y del mismo lado del rostro.

Los investigadores establecieron que Luis I. no escapó a pie. Si bien saben que huyó a bordo de un vehículo, hasta ahora no pudieron determinar en qué rodado se fue.

Tres meses en libertad bajo reglas de conducta

Dado que se trata de un delito que no contempla penas altas de cárcel, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva. En cambio, el juez Juan Ignacio Gasparini aceptó un acuerdo con la defensa para que el imputado continúe en libertad con una serie de restricciones por los próximos 90 días.

Los representantes de Luis I. propusieron que se presente ante la Justicia provincial cada dos semanas. Mientras tanto, tiene prohibido contactarse por cualquier medio con la víctima y testigos. Además, debe mantenerse a 500 metros del negocio y no puede salir del país hasta que se revise su situación procesal.