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La caída de Newell's y el fin del invicto de 7 partidos no lo saca de carrera

La clasificación a la fase final sigue en sus manos aunque haya bajado a la 8ª posición. Quedan 4 partidos y 2 contra equipos que persiguen a los clasificados

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

12 de octubre 2026 · 22:40hs
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Una gran chance de Rodrigo Herrera

Virginia Benedetto

Una gran chance de Rodrigo Herrera, una de las tantas de Newell's en Mendoza ante Gimnasia.

Se sabía que un resultado adverso no dejaría a Newell’s afuera de los clasificados. Lo doloroso de la caída en Mendoza fue que tuvo un nivel superior al de Gimnasia, un conjunto con el que compite en forma directa. Un traspié que interrumpió además un invicto de siete partidos.

Quedan 4 fechas y Newell’s pudo quedar mejor acomodado en la tabla, aunque más no sea con un empate. Es que, en esta instancia, cada punto adquiere un gran valor al existir un margen tan estrecho entre los que luchan por clasificar.

Por la situación y el contexto, el equipo rojinegro respondió a lo que estaba en juego. No le sobró nada, no dio una exhibición de fútbol. Pero en el cara a cara contra un rival que reunía los mismos puntos, lo doblegó en el juego. ¿Qué le faltó? Precisión en la ejecución del tiro final, especialmente a Santiago Solari, quien erró dos oportunidades propicias (encima le anularon un gol). Además faltó justeza en el toque previo a la terminación de las jugadas y en la búsqueda del mejor destinatario.

Lo que le falta a Newell's

Newell’s sufrió un resultado inesperado. A un equipo que le exige un gran esfuerzo obtener puntos, a causa de la baja cuota de gol, perder así fue doloroso. El consuelo es que sigue clasificado. Y si llegó a este lugar, es porque se esmeró para lograrlo y nadie le regaló nada.

>>Leer más: El gol de Santiago Solari que pudo cambiar todo para Newell's pero fue anulado por vía del VAR

Es cierto que Newell’s está en el borde, ahora en el 8º puesto (al inicio era 6º), y que ahora no comparte con otros tres equipos los 17 puntos, como sucedía. Quedó solo con esa cantidad. Pero sigue con una diferencia para no menospreciar frente a los inmediatos perseguidores.

Es que cuando restan 12 unidades en juego, Estudiantes y San Lorenzo se encuentran 3 puntos y ahora se enfrentan, mientras que Unión está a 4. Son distancias interesantes a favor, con Independiente a tiro a un punto, y a Lanús y Gimnasia de Mendoza, a 3. Están al alcance.

En el Apertura, Newell’s superó 1-0 a este Gimnasia y fue el desahogo del primer triunfo del año. Una rueda después, por el Clausura, perdió 1-0 pero sigue intacta la esperanza de clasificar de una buena vez. El objetivo cambió por completo.

A Newell’s le quedan cuatro partidos decisivos: Central Córdoba en el Coloso, San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, Unión en el Parque e Instituto en Córdoba. San Lorenzo y Unión están afuera pero no se bajan de la pelea. Si los baja, estaría todo en sus manos. La caída en Mendoza no debe hacerle perder el rumbo.

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