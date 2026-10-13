Se viene otro clásico rosarino: Central y Newell's jugarán por un lugar en la final de la Copa Santa Fe

Canallas y leprosos se enfrentarán este sábado a las 16 en el estadio de Argentino de Rosario, por las semifinales del torneo provincial. El duelo podría contar con la presencia de ambas hinchadas.

El último clásico rosarino de reserva de AFA se jugó en Bella Vista. Ahora es por Copa Santa Fe.

Habrá un nuevo clásico rosarino. Esta vez será en el marco de las semifinales de la Copa Santa Fe 2026. Central y Newell's volverán a enfrentarse por un partido de eliminación directa, en un certamen que están afrontando hasta ahora con las divisiones de reserva. La cita es este sábado 17 de octubre, a las 16, en el estadio Olaeta de Argentino de Rosario, en principio, con la presencia de ambas parcialidades.

Así, el encuentro decisivo se disputará en el estadio José Martín Olaeta y en caso de igualdad habrá penales para conocer a uno de los finalistas del certamen provincial.

Hace un par de semanas, leprosos y canallas se enfrentaron por el clásico de reserva en Bella Vista, donde los rojinegros consiguieron una contundente victoria por 3-0.

La chance de que haya público en el clásico

Es muy probable que haya público de ambas parcialidades y podrían ser 400 hinchas de cada equipo.

El ganador del clásico avanzará a la final de la Copa Santa Fe 2026, donde ya espera Atlético Tostado, que derrotó a 9 de Julio de Rafaela en la otra semifinal y consiguió su lugar en la definición.